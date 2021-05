DJI pourrait lancer un drone FPV plus petit que le modèle actuel

DJI a été étonnamment occupé ces derniers temps, en produisant une série de nouveaux drones dans le but de consolider sa position de leader sur le marché des drones grand public. Et, il se pourrait qu’elle soit sur le point d’en sortir un autre.

Cette semaine, un tweet de OsitaLV comprend une photo (ci-dessus) qui semble montrer le fuselage d’un prochain drone DJI qui serait un peu plus grand que l’iPhone 12 Pro Max.

It just slightly bigger than an iPhone 12 Pro Max, that’s too small for Mavic 3. pic.twitter.com/b9xGWoOJbu — OsitaLV (@OsitaLV) May 17, 2021

La suggestion initiale est qu’il pourrait faire partie de la troisième version de la gamme Mini, le plus petit drone de DJI à ce jour. Cependant, DroneDJ a repéré un espace à l’avant du fuselage qui pourrait être destiné à une écope de refroidissement, qui aspire l’air pour empêcher les composants internes de surchauffer. Le seul autre drone DJI grand public à disposer d’une écope de refroidissement sur le dessus est le drone DJI FPV, le dernier drone de la société et le plus rapide à ce jour.

En d’autres termes, la photo de OsitaLV pourrait en fait montrer la prochaine itération du drone FPV de DJI, qui pourrait être un peu plus petit que la version originale.

Bien sûr, il est trop tôt pour savoir ce que nous avons réellement sous les yeux. Mais étant donné l’habitude de DJI de mettre à jour les drones existants avec de nouvelles fonctionnalités, et étant donné l’attention accrue que les drones FPV (First Person View) ont reçu ces derniers temps, il ne serait pas surprenant de voir la société pousser une nouvelle version de son drone FPV dans quelques mois.

Un secteur du drone en vogue

Les drones FPV sont plus axés sur la vitesse et l’agilité que les drones grand public conventionnels qui se concentrent davantage sur la photographie. De nombreux pilotes de drones FPV expérimentés construisent leur propre machine à partir de pièces détachées et l’équipent de caméras pour le flux vidéo en temps réel du casque et pour la capture d’images de haute qualité.

DJI espère que son premier drone FPV, lancé au début de l’année, rencontrera un franc succès auprès des clients actuels désireux de passer au niveau supérieur. Une version plus petite de son premier drone FPV pourrait certainement s’avérer tentante pour ceux qui doivent encore plonger dans le monde des drones FPV.