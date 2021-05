Fitbit lancera une smartwatch Wear OS à l’avenir

by

by

Lors de la conférence annuelle des développeurs I/O 2021 de Google, la société a annoncé que Fitbit introduira à l’avenir des smartwatches basées sur Wear OS. Cette nouvelle fait suite à l’annonce que la prochaine refonte de Wear OS intégrera la fonctionnalité Fitbit et les services compagnons pour le suivi de la condition physique.

Jusqu’à présent, tous les appareils Fitbit fonctionnaient avec le système d’exploitation propriétaire de l’entreprise, qui (comme on peut s’y attendre) est entièrement axé sur la santé et n’a qu’une portée limitée pour d’autres fonctionnalités plus traditionnelles d’une smartwatch. Des applications tierces peuvent être téléchargées depuis l’application mobile Fitbit, mais le choix est très limité.

Si Google a achevé l’acquisition de Fitbit plus tôt en janvier de cette année, l’intégration dans Wear OS est l’un des premiers signes de ce partenariat. Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir des fonctionnalités de base comme les modes d’exercice, les célébrations et l’application Today intégrés dans l’application Wear OS.

Une montre Fitbit fonctionnant sous Wear OS vous permettrait d’accéder à vos e-mails, de recevoir des notifications de votre smartphone, d’utiliser des cartes et de télécharger un large éventail d’applications tierces, tout en gardant au premier plan votre fréquence cardiaque, votre activité, votre niveau de stress, vos séances d’entraînement, votre cycle menstruel et d’autres statistiques liées à votre santé.

Une telle montre pourrait contribuer à combler le fossé entre des appareils comme Fitbit Versa et Fitbit Sense, et des smartwatches à part entière comme l’Apple Watch et la Galaxy Watch de Samsung.

Un lancement dans l’année ?

En outre, les futurs wearables Fitbit basés sur Wear OS pourraient potentiellement inclure des fonctionnalités telles que les capteurs de mesure de données brutes d’activité électrodermale (EDA), ainsi que les capteurs de fréquence cardiaque PurePulse, exclusifs à Fitbit, que l’on retrouve sur des wearables comme la Fitbit Sense.

Alors que l’application Fitbit pour Wear OS devrait être déployée avec la mise à jour plus tard dans l’automne, rien n’a été dit sur la date à laquelle les utilisateurs peuvent s’attendre à un matériel Fitbit de nouvelle génération.