Qualcomm lance le Snapdragon 778G 5G, une technologie phare pour le milieu de gamme

Qualcomm a annoncé un nouveau chipset de la série 700 pour les appareils mobiles : le Snapdragon 778G 5G. Il commencera à apparaître dans les smartphones de milieu de gamme haut de gamme de fabricants tels que Motorola, Xiaomi, Realme, Honor, Oppo et iQOO dans les prochains mois, apportant avec lui certaines capacités de capture vidéo et d’IA empruntées au Snapdragon 888, le chipset actuel de choix pour les smartphones Android phares. La société a également fait quelques autres annonces aujourd’hui, destinées à introduire la connectivité 5G dans davantage de technologies.

Autrement dit, le nouveau SoC vise à faire le lien entre smartphones plus abordables et les fonctionnalités des appareils haut de gamme, dont beaucoup se situent désormais confortablement dans le domaine des quatre chiffres. Cette progression a été excellente pour les bénéfices de sociétés comme Samsung, mais moins appréciée des consommateurs. Le résultat a été une résurgence dans les niveaux supérieurs de ce qui aurait été traditionnellement des séries de smartphones de milieu de gamme.

Le Snapdragon 778G offre trois processeurs de signaux d’image, ou ISP, une caractéristique que Qualcomm a présentée dans son chipset phare 888, et qui apparaît également dans le 780 G plus haut de gamme. Il est ainsi possible de capturer des photos et des vidéos à partir de trois capteurs photo différents à la fois. Vous pouvez facilement basculer entre les flux vidéo des différentes caméras pendant l’enregistrement, à l’instar de la vue directrice de Samsung sur la série S21 équipée du Snapdragon 888.

Le processeur prend également en charge les caméras dotées de capteurs HDR décalés, comme la puce de 50 mégapixels du Xiaomi Mi 11 Ultra, pour un meilleur enregistrement vidéo HDR. Le 778G comprend également quelques améliorations pour des jeux mobiles.

Pour les joueurs mobiles, il y a le GPU Adreno 642L, avec un rendu jusqu’à 40 % plus rapide que sur le prédécesseur du 778G. Il prend également en charge Variable Rate Shading (VRS) et Qualcomm Game Quick Touch : le premier permet de réduire la charge de travail du GPU en regroupant l’ombrage des pixels dans différentes parties de la scène, tandis que le second peut réduire la latence de l’écran tactile jusqu’à 20 %. Ce sont des fonctions que nous avons déjà vues sur les chipsets Snapdragon de la série 8xx, mais qui sont ajoutées à la série 7xx pour la première fois.

Sur le front de la connectivité, il y a le système Snapdragon X53 5G Modem-RF. Il prend en charge la 5G mmWave et sub-6GHz, ainsi que le système de connectivité Qualcomm FastConnect 6700 pour le WiFi 6 multi-gigabit avec la prise en charge de la QAM 4k et des canaux 160 MHz dans les bandes 5 GHz et 6 GHz. Le Bluetooth 5.3 et le WiFi 6E sont également pris en charge.

Des caractéristiques phares

Le processeur est un Kryo 670, avec une augmentation de 40 % des performances, tandis que pour l’audio, il y a le Snapdragon Sound, tandis que le processeur Hexagon 770 offre jusqu’à 12 TOPs de performance de traitement de l’intelligence artificielle. Cela peut permettre à l’IA d’améliorer la suppression du bruit et le traitement des caméras. Le Sensing Hub est la deuxième génération de Qualcomm, avec un processeur d’IA dédié à faible puissance pour la connaissance du contexte du téléphone.

Qualcomm insiste sur le fait que le résultat est une fonctionnalité et des performances qui auraient pu être réservées aux flagships haut de gamme, mais qui ont été distillées pour des smartphones plus abordables.