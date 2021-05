L’Apple Watch 7 pourrait présenter un design inspiré de l’iPhone 4

Mais pour 2021, Apple a essayé de commencer toutes les phases du processus de développement de l’iPhone 13 plus tôt que d’habitude, tout cela dans le but de s’assurer qu’aucun retard ne se produirait.

L’année dernière, Apple a retardé le lancement de ses nouveaux smartphones et de l’Apple Watch en raison des retards causés par le problème de sanitaire mondial et impactant ses fournisseurs et sa puissance de production.

Apple travaille sur une nouvelle génération d’Apple Watch, et si les récentes spéculations sont exactes, alors la smartwatch pourrait se vanter d’une refonte bienvenue. Plus précisément, Jon Prosser affirme qu’ Apple est susceptible d’opter pour un design à bords plats pour l’Apple Watch Series 7 , ce qui signifie que la société abandonne les coins arrondis au profit d’une approche basée sur l’iPhone 4.