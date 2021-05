IO 2021 : Google Photos va bientôt créer des photos animées à partir de vos clichés

Google a détaillé une sélection de mises à jour des fonctionnalités de Google Photos lors de la présentation de la conférence Google I/O 2021, en commençant par une statistique incroyable : il y a 4 trillions de photos et de vidéos stockées dans Google Photos, un nombre étonnant, mais la grande majorité n’est jamais consultée.

Google utilise l’intelligence artificielle pour s’assurer que les souvenirs que vous avez créés et stockés dans Google Photos ne tombent pas dans l’oubli. Il commence par une approche qu’elle appelle « Little Patterns ». Lorsqu’elle trouve trois photos ou plus qui se ressemblent, notamment au niveau des formes et des couleurs, l’apprentissage automatique les rassemble en un seul moment.

Google a fait une démonstration dans laquelle elle a identifié une personne portant un sac à dos orange distinctif, qui figurait sur plusieurs photos d’une randonnée, et qui étaient prêtes à être rassemblé dans un nouveau souvenir.

« Cinematic Moments » s’inscrit dans le prolongement de la fonctionnalité existante « Cinematic Photos ». En utilisant à la fois la photographie numérique et la technologie des réseaux neuronaux, elle synchronise les mouvements entre plusieurs photos, crée de nouvelles images pour combler les lacunes, puis les assemble pour obtenir une seule image animée semblable à une vidéo. Comme il effectue toutes ces opérations dans Google Photos, il peut utiliser des images prises par n’importe quel appareil photo.

Autrement dit, si vous prenez deux images analogues avec la caméra de votre smartphone, l’application sera en mesure de créer un cliché animé qui les combine.

Pour ce faire, elle utilise l’apprentissage automatique pour synthétiser le mouvement entre les deux photos. Google crée de nouvelles images entre les deux, ce qui donne lieu à une « image animée vivante ». Shimrit Ben-Yair, de Google, a déclaré que les parents allaient adorer cette fonctionnalité, puisque vos multiples tentatives de prise de vue pourront désormais bénéficier de cet avantage supplémentaire. Cette nouvelle fonctionnalité fonctionnera à la fois sur Android et iOS, a précisé Ben-Yair.

Faire le tri dans votre passé

Afin d’aider davantage à faire remonter les souvenirs à la surface, Google améliore ses galeries automatiquement mises à jour pour inclure encore plus d’événements pertinents que vous célébrez. Parce que faire ressurgir de vieux souvenirs peut parfois être douloureux, Google ajoute également un contrôle sur les photos qui apparaissent dans ces ensembles. Il existe de nouvelles options manuelles pour supprimer les photos des galeries créées automatiquement. Ainsi, les utilisateurs pourront facilement masquer certaines personnes ou périodes de temps.

Vous pourrez ainsi retrouver toutes les photos de votre ancien « ami(e) » et vous assurer de ne plus jamais le (la) revoir sans avoir à supprimer ou à masquer manuellement chaque occurrence de son visage dans votre vie de Google Photos. C’est aussi simple que cela.

Enfin, Google a également annoncé une nouvelle fonctionnalité de dossier verrouillé qui vous permettra de cacher vos images les plus sensibles derrière un dossier protégé par un mot de passe ou une empreinte digitale. Les photos stockées dans le dossier verrouillé n’apparaîtront pas dans votre compte Google Photos, et il n’y a donc aucun risque qu’une photo privée apparaisse soudainement sur l’écran de veille de votre Chromecast.

Il n’y a pas de date de sortie spécifique pour ces fonctionnalités, Google s’engageant seulement à ce que nous puissions voir la majorité d’entre elles « plus tard cet été ».