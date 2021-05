IO 2021 : Google Maps fait l’objet de cinq mises à jour majeures

Cinq nouvelles fonctionnalités de Google Maps ont été annoncées lors de la keynote de Google I/O 2021. Elles apporteront de grandes améliorations au service, avec une fonctionnalité en particulier qui devrait être populaire auprès de ceux qui reviennent lentement à la normale après de longues périodes de confinement.

De la navigation à la planification de voyages, les nouvelles mises à jour couvrent un large éventail de cas d’utilisation de Google Maps et il y a de fortes chances qu’il y ait au moins une fonctionnalité dont vous bénéficierez à terme.

Ces mises à jour vous permettront de voyager de manière plus sûre, d’emprunter des itinéraires respectueux de l’environnement et même de savoir à quel point un endroit est fréquenté avant de vous y rendre.

1 — Personne n’aime être bloqué

Il est évident qu’il est important de vous rendre à votre destination de manière rapide et efficace. Cependant, arriver à destination en toute sécurité est sans doute encore plus important. Lancées sur Android et iOS dans les mois à venir, les dernières mises à jour de Google pour Maps permettent de planifier les itinéraires et de sélectionner ceux qui présentent le moins de risques d’être bloqués.

Ces moments — qui peuvent être causés par des embouteillages soudains, des carrefours déroutants ou des fermetures de routes — peuvent entraîner davantage d’accidents, et Google affirme que sa nouvelle technologie contribuera à réduire le nombre d’accidents sur les routes.

Google explique qu’elle prend les itinéraires les plus rapides et évalue ceux qui présentent le moins de risques de freinage brusque. Si le temps de trajet estimé est identique (à celui de l’itinéraire le plus rapide) ou seulement un peu plus long, Google propose par défaut l’itinéraire le plus sûr.

Google estime que cette option peut réduire le nombre de freinages brusques de 100 millions par an.

2 — Live View s’étend à l’intérieur

Les améliorations apportées à Live View dans Google Maps seront également lancées sur Android et iOS dans les mois à venir. Cette fonction permet d’afficher une vue de la rue en réalité augmentée (AR) de votre environnement, en superposant des informations clés telles que le nom des routes et les instructions de navigation sur le flux en direct de la caméra de votre smartphone.

Alors que la fonctionnalité est déjà bien établie dans 100 pays pour les lieux extérieurs, la nouvelle mise à jour prévoit une extension aux lieux intérieurs, notamment les centres commerciaux, les aéroports, les gares, les musées et autres, qui ont été disponibles de manière limitée au début de l’année.

L’extension de Live View en intérieur sera d’abord déployée à Zurich, puis à Tokyo le mois suivant, et d’autres villes seront ajoutées à l’avenir.

3 — Des cartes plus détaillées

Google ajoute encore plus de détails à ses cartes, dans le but de donner aux utilisateurs une idée de ce à quoi ressemble une zone avant qu’ils ne la visitent — des informations sur les passages pour piétons et les trottoirs aux zones accessibles aux personnes en fauteuil roulant, etc.

Les plans de rues détaillés ne sont actuellement disponibles que dans une poignée de villes, mais Google prévoit d’en ajouter 50 autres d’ici la fin de l’année 2021. Des villes comme Seattle, Singapour, Berlin et Sao Paulo sont toutes concernées par cette mise à niveau cette année.

Elle sera disponible sur l’application Google Maps sur iOS et Android, et d’autres villes suivront très bientôt.

4 — Une carte plus personnalisée

Tous ces détails supplémentaires peuvent sembler un peu excessifs pour certains utilisateurs, mais Google tente de combattre ces craintes en proposant des cartes personnalisées — en supprimant les informations que vous ne voulez pas, tout en conservant les éléments qui sont importants pour vous.

Google Maps peut apprendre à connaître vos itinéraires et vos activités les plus fréquents. Ainsi, s’il sait que vous avez tendance à vous arrêter dans un café chaque matin, il les affichera de manière plus visible pendant vos heures de trajet, tandis que le soir, il pourra mettre en évidence les restaurants et les bars.

Il peut également détecter si vous vous rendez dans un endroit où vous n’allez pas régulièrement, et mettre en avant des points de repère, des lieux d’intérêt et des attractions (en fonction de vos goûts et de vos activités précédentes), pour vous aider à explorer votre nouvel environnement.

Les cartes personnalisées seront lancées sur les applications Google Maps Android et iOS dans le monde entier au cours des prochains mois.

5 — Informations post-pandémie

Beaucoup d’entre nous sont plus prudents lorsqu’ils sont en public, et les gens essaient d’éviter les lieux animés et bondés, ce qui leur permet de se distancer socialement plus efficacement.

Google a repéré cette tendance post-pandémique et intègre l’affluence dans Google Maps. Il peut déjà fournir des informations sur certains lieux — comme les bars et les restaurants — mais la nouvelle mise à jour de Maps lui permettra de fournir des informations sur une zone entière.

L’objectif est d’aider les utilisateurs à comprendre quand certaines rues ou certains quartiers sont beaucoup plus fréquentés que d’habitude, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur les endroits où aller et ceux à éviter à certains moments.

Google affirme que cette option sera activée par défaut dans Maps, mais qu’il s’agira d’une expérience subtile qui ne gênera pas l’utilisation.