IO 2021 : Google annonce de nouvelles fonctionnalités de confidentialité

La vie privée est un sujet brûlant ces temps-ci, et Google se retrouve le plus souvent au centre du débat. Il n’est donc pas surprenant que Google ait abordé la question de la confidentialité lors de son discours d’ouverture de la Google I/O 2021.

Google n’a pas seulement parlé des contrôles de confidentialité qu’elle a déjà introduits ou qu’elle introduira dans ses applications, mais aussi de ce qu’elle fait pour aider les utilisateurs à protéger leurs informations.

En fait, Google a commencé ces annonces en parlant de son gestionnaire de mots de passe, en présentant quatre nouvelles fonctionnalités pour le service. Google a annoncé un outil qui vous permettra d’importer des mots de passe d’autres gestionnaires de mots de passe vers votre compte Google. Google indique qu’il y aura également une intégration plus poussée entre Chrome et Android, ce qui vous permettra d’utiliser vos mots de passe sur les sites Web et les applications, mais n’a pas donné de calendrier précis à ce sujet.

En outre, Google a déclaré qu’elle mettait en place des alertes automatiques sur les mots de passe pour informer les utilisateurs lorsque leurs mots de passe ont été inclus dans des fuites de données.

La dernière fonctionnalité du gestionnaire de mots de passe de Google est un outil de « réparation rapide » pour Chrome qui vous permettra de modifier rapidement tout mot de passe compromis dans votre navigateur.

Après avoir annoncé ces nouvelles fonctionnalités pour le gestionnaire de mots de passe, Google a ramené la discussion sur la confidentialité, en nous rappelant quelles données ne sont pas utilisées à des fins publicitaires, comme les données de Gmail, Photos et Drive, ou les données personnelles sensibles comme la santé, la race et la religion.

Bien que Google ait consacré une bonne partie de sa présentation à la technologie qu’elle a déjà développée et déployée — la confidentialité différentielle et l’apprentissage fédéré, en particulier — Google a également parlé des nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui seront disponibles dans ses applications à l’avenir.

Des options rapides pour agir

Une nouvelle option qui vous permet de supprimer les 15 dernières minutes de votre historique de recherche se trouve dans le menu déroulant lorsque vous appuyez sur votre photo de profil dans Chrome.

Des rappels de l’historique de localisation apparaîtront également dans Google Maps, ainsi qu’une option permettant de désactiver le suivi de la localisation.

Nous verrons également des dossiers et des photos verrouillés, qui vous permettront de masquer des dossiers et certaines photos derrière des codes d’accès, ce qui signifie qu’ils ne s’afficheront pas lorsque vous naviguerez normalement dans vos dossiers et vos photos — ce qui pourrait empêcher les personnes qui écoutent aux portes de les voir. Les dossiers et photos verrouillés seront d’abord disponibles sur les appareils Pixel, avant d’être étendus à d’autres appareils au cours de l’année.