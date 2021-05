Les AirPods, AirPods Pro et Max ne prendront pas en charge l’audio lossless dans Apple Music

Le nouveau niveau audio Hi-Res Lossless et la prise en charge Audio Spatial et Dolby Atmos arriveront sur Apple Music dans le courant du mois de juin. Les abonnés actuels d’Apple Music pourront y avoir accès sans frais supplémentaires.

Selon de récents rapports, Apple a confirmé que son prochain niveau d’audio Hi-Res Lossless ne fonctionnera qu’avec des casques filaires et pourrait même nécessiter un dongle supplémentaire ou un convertisseur numérique-analogique USB . Cela met donc à mal la gamme AirPods d’Apple, car il s’agit essentiellement d’écouteurs et de casques sans fil, sans fil ni dongle.

Après une avalanche de fuites et de teasers ces derniers jours, Apple a enfin annoncé la prise en charge de l’audio Hi-Res Lossless pour Apple Music. Cependant, ce nouveau format audio Lossless de Apple Music sera inutile pour la propre gamme d’accessoires audio de la société, notamment les AirPods, les AirPods Pro et les AirPods Max . Ces appareils ne prendront pas en charge l’audio sans perte en Bluetooth.