Windows, macOS, Chrome OS enregistrent tous une croissance massive des ventes de nouveaux PC

Les ventes de PC Windows, y compris les ordinateurs portables, ont explosé au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente, selon un nouveau rapport publié cette semaine.

Plus précisément, les fabricants d’appareils du monde entier ont vendu un total de 49,8 millions de PC Windows au premier trimestre 2021, contre 30,1 millions d’unités au premier trimestre 2020. Cette croissance de 66 % est évidemment le résultat d’un plus grand nombre de personnes travaillant à distance et ayant donc besoin de moyens pour rester productives.

La demande de Chromebooks a également considérablement augmenté, puisque les ventes ont bondi de 4,4 millions d’unités à pas moins de 12,1 millions d’unités. Il s’agit d’une augmentation de 174 %, qui montre que Chrome OS est en train de devenir un digne rival de Windows, en particulier dans les entreprises. Et puis, les appareils macOS ont également fait un bond de 94 % pour passer de 2,9 millions d’unités à 5,7 millions d’unités.

Au total, les ventes mondiales de PC ont atteint 68,2 millions d’unités au premier trimestre, selon Strategy Analytics, soit une augmentation de 81 % par rapport aux 37,8 millions d’unités de l’année précédente.

La demande de Chromebooks monte en flèche

« Les Chromebooks ont continué à dominer le secteur de l’éducation, la demande du secteur de l’enseignement primaire étant toujours élevée sur les marchés développés. Le marché des PME réagit également bien à la compétitivité des coûts et à la facilité de gestion de l’écosystème Chrome, ce qui confère au système d’exploitation une part croissante des livraisons dans ce marché et donne aux fournisseurs une chance cruciale d’augmenter lentement les prix et d’ajouter des fonctionnalités pour le monde des PME/commercial », a déclaré Chirag Upadhyay, analyste du secteur.

En ce qui concerne les ordinateurs portables, Windows est de loin le choix préféré, puisqu’il représente 73 % des appareils vendus au cours du trimestre. Chrome OS arrive en deuxième position avec 17,7 %, suivi de macOS avec 8,4 %.

Mais la mauvaise nouvelle pour Microsoft, c’est que ce pourcentage des ventes totales a en fait diminué par rapport aux 79,6 % enregistrés un an auparavant, tandis que le score de Chrome a augmenté de pas moins de 11,7 %.