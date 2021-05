Android 12 Bêta est désormais ouverte à de nombreux autres appareils

Amazon lance une nouvelle série de programmes de santé appelés « WorkingWell », destinés à prévenir les accidents du travail dans le vaste réseau d’entrepôts et de centres de distribution de l’entreprise aux États-Unis. Le programme est conçu pour aider les employés à « se ressourcer et à refaire le plein d’énergie », selon Amazon.

L’objectif ultime du programme est de réduire le risque d’accident du travail, l’entreprise notant qu’environ 40 % des blessures liées au travail subies par les employés d’Amazon sont de nature musculo-squelettique (syndrome du canal carpien ou mal de dos), comme des entorses ou des tensions résultant de mouvements répétitifs. Pendant le programme pilote WorkingWell, Amazon affirme que ces types de blessures ont été réduits de 32 %.

Mais, il n’apporte aucun changement aux longues journées de travail et aux conditions de travail exigeantes qui peuvent en être la cause.

Dans le cadre du programme WorkingWell, les employés disposeront de réunions dédiées au visionnage de vidéos traitant de sujets liés à la santé et à la sécurité, ainsi que d’espaces désignés pour s’étirer et méditer au travail. En fonction du poste et de l’emploi, certains employés recevront également des messages vidéo chronométrés pour les guider dans des exercices d’étirement et de bien-être mental (Amazon appelle ces moments « Mind and Body Moments »). Amazon prévoit également de stocker davantage de « nourriture saine » dans les salles de pause afin de compléter le style de vie axé sur la santé qu’elle tente de promouvoir.

À l’extérieur de l’entrepôt, Amazon indique qu’elle proposera des « Neighborhood Wellness Centers » pour répondre à certains besoins de soins primaires des employés, allant de l’exécution d’ordonnances et de la vaccination à des soins continus comme la physiothérapie. Parce qu’il s’agit d’une entreprise technologique qui tente de s’attaquer à la « santé », une application mobile rassemblera toutes les vidéos éducatives d’Amazon et les méditations guidées AmaZen (oui, c’est le nom) que les employés pourront faire chez eux.

Uniquement aux États-Unis

Bien entendu, ce nouveau programme intervient dans un contexte de controverse croissante concernant les pratiques d’Amazon dans ses entrepôts. En mars dernier, Amazon a été critiqué pour sa façon d’utiliser la gamification pour augmenter les performances de ses employés, et il est difficile de ne pas voir WorkingWell comme une extension de ce type de pensée.

Amazon prévoit d’offrir WorkingWell dans l’ensemble de son réseau d’exploitation américain d’ici la fin de 2021.