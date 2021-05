Le test Dolby Vision de la Xbox Series X|S est lancé, mais pour un petit nombre

Certains Xbox Insiders qui disposent d’une console Xbox Series X ou Series S ont une sacrée surprise qui les attend. Microsoft a révélé que le mode Dolby Vision HDR est maintenant disponible pour certains Xbox Insiders, leur donnant une alternative à la norme HDR10, qui a été disponible sur les consoles Xbox depuis un certain nombre d’années.

Nous savions que la norme Dolby Vision arriverait sur les Xbox Series X|S avant même que ces consoles ne soient lancées, mais il semble que Microsoft fasse avancer les choses de manière significative.

Malheureusement, ceux qui vont pouvoir tester le Dolby Vision HDR sont probablement limités en nombre. Non seulement ce test est réservé aux Xbox Insiders dans les canaux Alpha et Alpha Skip-Ahead — un canal assez exclusif — mais ceux qui pourront le tester auront également besoin d’un téléviseur compatible Dolby Vision et d’une Xbox Series X ou Xbox Series S.

Étant donné la rareté de ces consoles, on peut supposer que de nombreux membres Xbox Insider n’ont pas encore réussi à mettre la main dessus. Microsoft vient de lancer un programme Console Purchase Pilot permet aux membres Xbox Insider de s’inscrire pour avoir une chance d’acheter une Xbox Series X ou S, donc peut-être qu’il y aura bientôt beaucoup de membres Xbox Insider avec le matériel nécessaire pour mettre le mode Dolby Vision à l’épreuve.

Quoi qu’il en soit, Dolby affirme que Dolby Vision for Gaming — qui est jusqu’à présent une exclusivité de la Xbox Series X|S — offrira des reflets plus brillants et des niveaux de noir plus profonds par rapport aux autres technologies HDR, ainsi qu’une profondeur de couleur allant jusqu’à 12 bits.

Pas encore assez de testeurs ?

« Lorsque vous jouez en Dolby Vision, vous débloquez les visuels les plus réalistes et les plus vivants que le jeu ait à offrir, avec une luminosité, un contraste, des couleurs et une profondeur qui vont au-delà des jeux HDR traditionnels », a déclaré la société lors de l’annonce initiale de cette collaboration avec Microsoft.

Le plan, semble-t-il, est d’étendre les tests Dolby Vision à un plus grand nombre de personnes au fil du temps avant de déployer la fonctionnalité à tous les propriétaires de Xbox Series X|S plus tard dans l’année. En attendant, ceux d’entre vous qui font partie des canaux Xbox Insider Alpha et Alpha Skip-Ahead devraient garder un œil sur l’arrivée du support Dolby Vision cette semaine.