L’année dernière, de nombreux employés de bureau se sont retrouvés à travailler principalement à domicile. Cependant, même si les restrictions sont levées, certaines entreprises ont adopté des dispositions permettant aux employés de travailler à distance la plupart du temps ou une partie du temps. Ce type d’espaces et d’arrangements de travail hybrides nécessite également des outils plus flexibles pour s’adapter à des situations en constante évolution.

C’est pourquoi Lenovo lance aujourd’hui une nouvelle marque d’accessoires conçus exactement pour le travail hybride, mais, bien sûr, ces produits Lenovo Go ne sont que de nouvelles options sur un marché des accessoires pour PC déjà saturé.

« Conçue à partir des connaissances des utilisateurs », la gamme de produits Go prétend donc être conçue pour les utilisateurs qui travaillent en partie au bureau, en partie à la maison et en partie sur la route. Ces nouveaux appareils ne sont en aucun cas révolutionnaires, mais ils pourraient donner un aperçu du type de nouvelles offres que nous pouvons attendre de sociétés comme Lenovo à l’avenir. L’accent mis sur le télétravail est susceptible de guider le développement des produits pendant un certain temps à venir.

Cela dit, chacun des nouveaux appareils Lenovo Go présente des caractéristiques particulières. La batterie externe Lenovo Go USB-C pour ordinateur portable, par exemple, est non seulement doté d’une batterie de 20 000 mAh, mais elle peut également délivrer une puissance de 65 W. C’est suffisant non seulement pour les ordinateurs portables USB-C, mais aussi pour trois appareils qui se rechargent en même temps.

La Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse, quant à elle, fait plus que se connecter à trois appareils, pas simultanément, bien sûr. Elle peut être chargée à partir d’un câble USB-C ou, ce qui est peut-être plus pratique, à partir de n’importe quel chargeur sans fil Qi.

Le télétravail a changé nos habitudes

Lenovo a également teasé des solutions audio qui sont encore à venir plus tard dans l’année. L’une d’entre elles, du moins si l’on en croit la nouvelle page d’accueil de Lenovo Go, est une paire d’écouteurs. Cet accessoire promet de rendre les réunions en ligne moins stressantes grâce à une certaine forme d’annulation du bruit.

La souris Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse sera disponible à partir de juin au prix de 59,99 dollars. De même, la Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank sera lancée le mois prochain au prix de 89,99 l’iceberg. Et comme dit précédemment, ces produits ne sont peut-être que la partie émergée de l’iceberg, car le site Web de Lenovo Go semble également annoncer l’arrivée prochaine de haut-parleurs et d’écouteurs.