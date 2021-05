Microsoft affirme que les nouveaux jeux de la Xbox Series X vont « vous époustoufler »

by

Cela fait 6 mois que les Xbox Series X et Xbox Series S ont été mises en vente, et même si de nombreux jeux ont été optimisés pour tirer parti de la nouvelle console de Microsoft, nous attendons toujours les premiers titres de premières parties des Xbox Game Studios.

En fait, The Medium représente le seul jeu Xbox Series X et Xbox Series S qui ne peut pas être joué sur les consoles Xbox One, mais cela n’a pas empêché Microsoft d’annoncer ce qui nous attend à l’avenir.

Lors d’un entretien avec Gamesradar+, le responsable des services de jeux Xbox, Ben Decker, a déclaré qu’un certain nombre de titres Intellectual Property (IP) non annoncées sont prêts à époustoufler les joueurs, et que la raison pour laquelle Microsoft a investi si lourdement dans de nouveaux studios est que des études ont montré que les abonnés au Xbox Game Pass apprécient une variété de contenus différents, et aiment jouer à de nouveaux jeux dès leur sortie sur le service.

« C’est pourquoi nous avons fait les investissements que nous avons faits », a déclaré Decker. « Nous avons 23 studios à travers Xbox et Bethesda, qui travaillent sur Halo, Forza, Fallout, et de nouvelles IP dont nous n’avons même pas encore parlé et qui vont vous époustoufler ». Decker a ajouté que Microsoft « livrera tout cela dans le Game Pass le premier jour ».

Bien que Decker n’ait pas divulgué d’autres informations sur ce que ces nouveaux jeux impliqueront, le large portefeuille de studios de Microsoft signifie qu’il y a un gros potentiel pour les spin-offs, les nouvelles IP et les suites tant attendues.

L’inverse de Sony

Contrairement aux propriétaires de PlayStation 5, qui ont eu droit à des exclusivités PS5 telles que Returnal, Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Destruction AllStars et Astro’s Playroom, les joueurs Xbox doivent faire preuve d’une extrême patience lorsqu’il s’agit de véritables jeux de nouvelles générations. Oui, Halo Infinite est en cours de développement, mais il n’a toujours pas de date de sortie précise, et des jeux comme Gears 6, Hellblade 2 : Senua’s Saga, Fable et Perfect Dark semblent bien loin.

Néanmoins, il est bon de voir Microsoft optimiste sur ce qui nous attend plutôt que de rester silencieuse. Mais, il reste à voir quand les joueurs seront en mesure de récolter les avantages de l’énorme portefeuille de studios de Microsoft, et combien de ces jeux seront des titres exceptionnels.