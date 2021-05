Un utilisateur réussit à suivre un colis à travers le Royaume-Uni avec un Apple AirTag

Selon une nouvelle publication sur Intego et relayée par MacRumors, Kirk McElhearn a scotché le AirTag à une carte un vendredi après-midi et l’a déposé dans la boîte aux lettres locale. McElhearn a ensuite remarqué que le paquet était arrivé au centre de tri local en 30 minutes, ce qui signifiait que quelqu’un à proximité avait un iPhone connecté au réseau Localiser.

Vous êtes-vous demandé si vous pouviez utiliser AirTag pour suivre un colis envoyé par la poste ? Eh bien, quelqu’un l’a fait et la réponse est oui, vous le pouvez. Le propriétaire d’un AirTag de Stratford-upon-Avon, au Royaume-Uni, a envoyé le dispositif de suivi à un ami dans une autre ville et a pu suivre ses mouvements .