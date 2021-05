Google développe t-elle une smartwatch Fitbit alimentée par Wear OS ?

by

Google a récemment commencé à injecter de nouvelles ressources dans l’amélioration de son système d’exploitation dédié aux smartwatches, Wear OS, ce qui laisse penser que le géant de la recherche pourrait sortir un nouveau dispositif dans un proche avenir. Et, cette montre connectée pourrait être produite par Fitbit pour le compte de Google.

Google a acquis Fitbit au début de 2021, après plus d’un an de négociations et d’enquêtes sur la manière dont la vie privée des utilisateurs serait protégée.

Le partenariat n’en est encore qu’à ses débuts, mais de nouveaux développements suggèrent que beaucoup de choses pourraient se passer en coulisses, et qu’un appareil combinant la technologie des deux entreprises pourrait se profiler à l’horizon.

Wear OS, anciennement connu sous le nom d’Android Wear, est utilisé par des sociétés telles que Fossil, Mobvoi et Huawei pour produire des smartwatches qui sont plus abordables que leurs équivalents Apple, mais qui offrent toujours une solide collection de fonctionnalités — en particulier pour tous ceux qui dépendent d’outils tels que Google Maps, Pay, Agenda et Gmail.

Cependant, la popularité de Wear OS semble s’essouffler, s’amenuisant par rapport aux parts de marché d’Apple et de Samsung. Il est également à noter que Google n’a pas encore sorti sa propre smartwatch pour vraiment mettre en valeur le système d’exploitation, comme il l’a fait avec ses ordinateurs portables Pixelbook alimentés par Chrome OS.

Des ressources dédiées au projet ?

Comme Michael Perrigo de Chrome Unboxed l’a repéré, Google a récemment commencé à injecter des ressources supplémentaires dans Wear OS, notamment en ajoutant la prise en charge de Gboard pour la saisie de texte et d’emoji. Ce n’est pas une entreprise mineure, alors faire ce genre d’investissement s’il n’y avait pas de nouveaux plans à l’horizon ?

Jusqu’à présent, tous les appareils Fitbit ont utilisé le système d’exploitation propriétaire de l’entreprise, mais le passage à Wear OS donnerait à l’entreprise beaucoup plus d’options, y compris une prise en charge complète de Google Fit, plus des outils de Strava et Adidas directement sur le poignet de l’utilisateur.

Fitbit n’a pas l’habitude de donner des détails à l’avance, donc si un tel dispositif est effectivement en préparation, il est peu probable que nous le sachions avant son lancement officiel.