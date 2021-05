Amazon a détruit plus de 2 millions d’articles contrefaits en 2020

Amazon poursuit sa guerre contre les produits contrefaits, le problème étant si grave que l’entreprise a dépensé 700 millions de dollars pour s’attaquer au problème rien qu’en 2020.

L’année dernière, Amazon a bloqué un nombre colossal de 10 milliards d’annonces suspectes avant qu’elles ne soient publiées sur son tentaculaire site de commerce électronique. Amazon a également « saisi et détruit » plus de 2 millions d’articles qu’elle a détectés comme faux avant qu’ils n’aient eu la chance d’être expédiés aux clients. Ces données figurent dans le tout premier rapport d’Amazon sur la protection des marques, publiée cette semaine.

Ce rapport révèle que le géant du commerce en ligne emploie actuellement plus de 10 000 personnes chargées de protéger sa boutique en ligne contre la fraude et les abus.

La question des faux produits sur Amazon se pose depuis des années. S’il est clair qu’il s’agit d’un sérieux désagrément pour les clients qui croient acheter l’article authentique, les marques sont aussi, à juste titre, en colère contre cette pratique. Ce n’est pas bon pour Amazon non plus, car cela donne une mauvaise image de la plateforme et risque de faire fuir les clients et les marques par frustration.

La grande majorité des produits contrefaits qui apparaissent sur le site d’Amazon sont vendus par des marchands tiers, mais il convient de noter que la plupart des commerçants qui vendent par ce canal respectent les règles et ne proposent que des produits authentiques, tels que décrits dans la liste.

Une unité de lutte contre la criminalité

Rien qu’au cours des 5 dernières années, les efforts déployés par Amazon pour lutter contre ce problème l’ont conduit à créer une unité de lutte contre la criminalité chargée de s’attaquer aux fraudeurs sur sa plateforme et de poursuivre en justice les vendeurs tiers qui colportent de faux produits. Amazon a déclaré que si elle identifie un vendeur qui ne respecte pas les règles, elle ferme immédiatement son compte, retient les fonds et décide si l’affaire doit être signalée aux forces de l’ordre.

Amazon a également mis en place un registre qui l’aide à protéger plus efficacement les marques et a lancé un système appelé Transparency qui permet aux marques d’apposer un code d’authenticité sur leurs produits qu’Amazon scanne avant d’expédier l’article à un client.

Amazon a noté dans son rapport que si la pandémie de coronavirus a vu ses ventes augmenter au cours de l’année 2020, certains acteurs malveillants ont également tenté d’utiliser son site de vente en ligne pour exploiter la situation.

La pandémie a amplifié le phénomène

« Les clients ont pu commander et recevoir ce dont ils avaient besoin pendant une pandémie mondiale et nos partenaires de vente, dans de nombreux cas, ont développé leurs activités alors que leurs vitrines physiques ont vu leurs ventes diminuer », a déclaré la société dans son rapport, ajoutant que les circonstances sans précédent « ont également attiré les mauvais acteurs qui ont essayé de tirer parti de la situation ». Malgré cela, Amazon a affirmé que ses efforts pour écarter les faux produits de son site signifiaient que « la grande majorité de nos clients ont continué à ne trouver que des produits authentiques dans notre magasin » tout au long de l’année dernière.

Outre les contrefaçons, Amazon a l’intention de s’attaquer à d’autres problèmes qui nuisent à son site, notamment les faux avis — une question qui a également fait la une des journaux cette semaine.