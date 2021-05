HTC lance son casque autonome Vive Focus 3 doté d’un écran 5K

HTC a dévoilé son tout nouveau casque VR autonome, le VIVE Focus 3, qui promet une augmentation considérable de la vitesse et de la qualité graphique, mais toujours sans connexion à votre PC. Ce n’est pas seulement l’absence de câble qui devrait rendre le VIVE Focus 3 plus confortable à porter, avec une réduction de poids de 20 % grâce à l’adoption d’un châssis en alliage de magnésium.

Ce changement présente également un autre avantage, puisque la résistance générale du casque VR est également améliorée. En fait, selon HTC, le nouveau modèle devrait être 500 % plus résistant que les casques traditionnels en plastique.

À l’intérieur, on trouve deux écrans 2,5 K supportant des taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela signifie une résolution totale 5K, associée à un champ de vision de 120 degrés. Selon HTC, chaque panneau s’appuie sur des sous-pixels RVB réels, ce qui évite l’effet de grille d’écran et améliore la clarté des éléments tels que le texte et les textures plus fines.

Le réglage de la distance interpupillaire est toujours aussi large, tandis que les joints de la face avant et arrière sont fixés magnétiquement pour faciliter leur remplacement. Il y a aussi une nouvelle lanière avec une meilleure répartition du poids, et une batterie incurvée et amovible avec un support de la charge rapide. Selon HTC, 30 minutes de branchement suffisent pour que la batterie se recharge à 50 %, et une LED sur le côté indique le niveau actuel.

Le tout est géré par la plateforme Qualcomm Snapdragon XR2, une puce dédiée aux casques AR, VR et Mixed Reality. Un caloduc en cuivre et un système de ventilateur de refroidissement devraient éviter que le casque surchauffe — ce qui est particulièrement important pour un objet posé sur la tête. Il promet des performances CPU et GPU deux fois supérieures à celles du VIVE Focus original, ainsi qu’une amélioration du traitement de l’intelligence artificielle.

Une IA améliorée

Cette IA est utilisée pour l’algorithme de suivi intérieur-extérieur, qui utilise les caméras externes pour comprendre comment vous vous déplacez dans l’espace 3D. Les données de suivi sont toutes stockées et traitées dans le casque, et chiffrées pour garantir la confidentialité. Il prendra également en charge le VIVE Business Streaming, avec une connexion par câble à un PC, le support sans fil étant prévu ultérieurement.

Un nouveau design de haut-parleur utilise une paire de tweeters. Ils sont sans contact, de sorte que les utilisateurs pourront toujours entendre les sons de l’environnement tout en bénéficiant du son VR. Un paramètre de confidentialité audio permet de réduire le volume de la bande sonore VR, afin d’éviter qu’elle ne soit entendue par les personnes à proximité.

Enfin, il y a un nouveau design de contrôleur. HTC affirme que ses nouvelles manettes font partie des manettes les plus légères du marché, malgré une autonomie pouvant atteindre 15 heures sur une charge. Le support du suivi de la main, quant à lui, est sur la feuille de route pour une future mise à jour logicielle.

Le VIVE Focus 3 sera mis en vente le 27 juin, au prix de 1 300 $, HTC se concentrant — comme pour son prédécesseur — sur les entreprises et les utilisateurs professionnels.