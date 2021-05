SteelSeries lance sa Rival 5, un modèle abordable qui regorge de boutons

SteelSeries a ajouté une nouvelle souris de jeu à sa gamme de produit, et alors que l’on pourrait normalement s’attendre à ce qu’elle s’accompagne d’un prix élevé, la Rival 5 va à l’encontre de cette tendance. Promettant un design plus ergonomique pour un jeu prolongé plus confortable, ainsi que neuf boutons, dont des touches d’action rapide, la Rival 5 est deux fois moins chère que les souris de jeu concurrentes.

Comme beaucoup d’entre nous sont restés à la maison l’année dernière, la frontière entre le travail et le jeu est devenue de plus en plus floue, nos sessions de Overwatch, Genshin Impact et Among Us occupant souvent le même espace que nos réunions Zoom. Avec des joueurs qui s’adonnent à tant de genres différents, une souris de jeu spécialisée ne suffit pas toujours, surtout lorsque vous devez passer à PowerPoint en un rien de temps. C’est pourquoi SteelSeries a donc présenté une nouvelle souris de jeu multigenre, la Rival 5 à 69,99 euros.

Le nom indique que cette nouvelle souris de jeu est un pas en avant par rapport à la Rival 3, mais il s’agit plutôt d’un saut de génération, la Rival 5 ayant beaucoup plus en commun avec la souris Rival 600, plus avancée, de SteelSeries. Tout d’abord, il y a un rétroéclairage LED, qui peut être personnalisé en utilisant le logiciel SteelSeries Engine ou GG. Cet éclairage RVB PrismSync de SteelSeries est intégré, avec 10 zones différentes qui peuvent chacune supporter 16,8 millions de couleurs différentes.

La Rival 5 pour droitier possède neuf boutons, dont cinq sur le panneau gauche, là où repose votre pouce. Ils comprennent les commandes habituelles de déplacement vers l’arrière et vers l’avant que l’on trouve sur la plupart des souris, une petite barre juste au-dessus des deux boutons qui peut être basculée d’avant en arrière (la société compte cette barre comme deux boutons) et un bouton argenté incliné à l’avant. Évidemment, chacun de ses boutons est entièrement personnalisable en fonction de votre disposition préférée.

Bien sûr, le capteur lui-même est la chose la plus importante. SteelSense utilise son capteur TrueMove Air, qui, selon elle, est 3 fois plus précis que celui des souris de jeu concurrentes. Co-développé avec PixArt, il offre un suivi 1 pour 1 avec 18 000 CPI et 400 IPS et une accélération de 40G, ainsi qu’un suivi d’inclinaison pour éliminer les mouvements indésirables, même légers.

Elle a tout d’une grande

SteelSeries poursuit sa récente tendance à construire des souris super légères, avec la Rival 5 qui ne pèse que 85 grammes. Il s’agit d’une souris filaire, dotée d’un câble USB en microfibres douces pour réduire la résistance et la sensation de légèreté. Elle utilise les nouveaux commutateurs Golden Micro IP54, qui peuvent supporter 80 millions de clics, et qui sont résistants à la poussière et à l’eau.

Alors que les joueurs de MMO pourraient vouloir s’en tenir à quelque chose avec davantage de boutons, tous les autres devraient trouver la disposition de la Rival 5 satisfaisante pour leurs besoins.