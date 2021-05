La fuite du PlayStation VR 2 laisse entrevoir une amélioration massive du modèle 4K

by

Fin mars, Sony a confirmé qu’elle travaillait sur un casque PlayStation VR de nouvelle génération qui sera lancé aux côtés de la nouvelle PS5. Bien que nous manquions encore de détails officiels à l’heure actuelle, Sony a révélé les contrôleurs qui accompagneront la prochaine version de son produit VR, des contrôleurs qui présenteront le même type d’innovation que les contrôleurs DualSense.

Sony a déclaré à l’époque que les manettes du PS5 VR seront dotées d’éléments tels que des gâchettes adaptatives, un retour haptique, un suivi et une détection du toucher des doigts, sans parler d’un design beaucoup plus abouti. Cependant, la société n’a rien dit sur le casque VR lui-même, laissant beaucoup de gens spéculer sur le type d’améliorations qu’il apportera.

Une nouvelle fuite a fait surface sur Upload VR, où un rapport affirme que la prochaine génération du casque PlayStation VR apportera des améliorations substantielles par rapport à la version actuelle, notamment une résolution totale de 4000 x 2040 pixels, soit une résolution de 2000 x 2040 par œil, un suivi du regard pour faciliter le rendu fovéen — c’est-à-dire que l’image ne sera parfaitement nette que là où vous regardez, et plus floue dans votre vision périphérique, des moteurs à retour haptique et une molette de réglage pour les lentilles.

À titre de comparaison, le PlayStation VR original a une résolution de 960 x 1080 pixels par œil, ce qui représenterait donc presque le double dans chaque œil. Le Oculus Quest 2 a une résolution de 1 832 x 1 920 pixels par œil, soit un peu moins que le futur casque de Sony.

Dans les deux cas, la haute résolution permet d’éviter « l’effet de porte d’écran » qui empêche souvent les casques VR de fournir une image claire.

Une connexion filaire avec la PS5

Ces détails auraient été envoyés par Sony à ses partenaires, ce qui a facilité la fuite — même si, bien sûr, la société n’a pas confirmé qu’il s’agit de ce que nous pouvons attendre de son produit de nouvelle génération. Conformément à la précédente annonce de Sony, le modèle sera de nature filaire et vous aurez besoin d’une console PS5 pour l’alimenter.

La connexion filaire se fera par USB-C et il y aura, comme on peut l’attendre d’un casque VR moderne, des caméras intégrées qui suivront les contrôleurs. D’après ce que l’on peut entendre, les propriétaires de la PlayStation 5 peuvent s’attendre à une expérience de réalité virtuelle qui n’est pas sans rappeler celle des casques filaires concurrents. Les informations sur les prix et la disponibilité restent inconnues.