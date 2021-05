Xiaomi prépare sa rivale à l’iPad Pro, la Mi Pad 5, pour la seconde moitié de l’année

Xiaomi serait en train de relancer la gamme de tablettes Mi Pad et devrait bientôt lancer sur le marché la nouvelle série de tablettes Android, Mi Pad 5. D’après les rumeurs, la série Mi Pad devrait se composer de deux tablettes — Mi Pad 5 et la version améliorée Mi Pad 5 Pro – et s’attaquera aux tablettes professionnelles comme l’iPad, la Galaxy Tab de Samsung et le Huawei Mate Pad Pro.

Bien que les rapports ont laissé entendre que Xiaomi lancera la série Mi Pad 5 plus tard ce mois-ci, des rumeurs ont suggéré que la série Mi Pad 5 devrait être lancée dans la seconde moitié de l’année.

Un informateur connu, Digital Chat Station, a suggéré que même si la série Mi Pad 5 sera livrée avec des spécifications haut de gamme, les utilisateurs « devront attendre un moment » et a déclaré que le modèle Pro pourrait porter un numéro de modèle « M2105K81C. »

La série Mi Pad 5 sera la première tablette à être lancée après que la société ait décidé d’arrêter de fabriquer des tablettes Android en 2018. Ces tablettes Mi Pad offraient un bon rapport qualité-prix et comme la plupart des appareils Xiaomi, leur prix était agressif. Maintenant que la société prévoit de relancer la gamme, nous pouvons nous attendre à quelques caractéristiques phares.

À l’heure actuelle, ces tablettes sont censées être lancées en Chine et nous devrons attendre que l’entreprise révèle ses plans pour les rendre disponibles à l’échelle mondiale. Cependant, en regardant le mode de vie imposée par la pandémie, Xiaomi pourrait rendre ces tablettes disponibles sur un marché plus large.

The Mi Pad 5 series will have to wait a while, although the hardware and software are quite high, it was filed last month, the super-large model M2105K81C pic.twitter.com/gHnH8vJieA — Digital Chat Station (@chat_station) May 10, 2021

Une vaste gamme de tablettes ?

En termes de spécifications, le modèle K81C de la gamme Mi Pad 5 devrait disposer d’un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz couplé à un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Sous le capot, on pourrait trouver un processeur Snapdragon 870 et une massive batterie de 8 720 mAh pour alimenter la tablette.

En ce qui concerne l’optique, la Mi Pad 5 devrait être équipée d’une double caméra composée d’un capteur principal de 20 mégapixels et d’un capteur secondaire de 13 mégapixels. Pour rester dans l’air du temps, Xiaomi devrait ajouter des modifications logicielles afin de rendre les tablettes conviviales pour les utilisateurs professionnels et pourrait ajouter des fonctionnalités telles que le mode PC portable, un menu de démarrage classique, un centre de contrôle, le multifenêtre et plus encore.

Au total, il pourrait y avoir plus de quelques variantes de la gamme Mi Pad 5 portant les numéros de modèle K81C, K81 et K81A. Il y a même un modèle K82 qui circule et qui, selon les rumeurs, pourrait être équipé d’un chipset Snapdragon 860.