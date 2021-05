OnePlus lance Clipt, un outil de presse-papiers pour faciliter le partage de fichiers

by

Une fonctionnalité dont les utilisateurs de l’écosystème Apple ne cesseront jamais de se vanter est la possibilité de copier et coller de manière transparente entre leurs iPhone et MacBook. L’équipe de développement d’applications expérimentales de OnePlus, OneLab, tente de résoudre ce problème pour Android et les PC avec le lancement de Clipt.

Clipt est un outil de presse-papiers multiplateforme doté de fonctionnalités analogues à ce que Apple peut offrir. Ainsi, une fois les composants installés, les utilisateurs peuvent copier sur un appareil et coller sur un autre et peuvent utiliser le lien pour partager facilement des fichiers entre les appareils.

Vous pouvez utiliser Clipt pour envoyer du texte, des images et d’autres fichiers entre appareils. Clipt est actuellement disponible sur Android et sur PC (Windows, macOS, Linux) par une extension Chrome. Donc oui, vous n’êtes pas limité par le système d’exploitation de votre PC. Cependant, gardez à l’esprit qu’il ne fonctionne qu’avec Google Chrome et pas avec les autres navigateurs Chromium pour le moment.

Une utilisation très simple

Pour commencer, vous devez télécharger l’application Clipt Android (gratuite) et l’extension Chrome (gratuite) via les liens ci-joints. L’application utilise Google Drive pour transférer des données entre vos appareils. OnePlus affirme que Clipt ne voit pas ce que vous envoyez lorsque vous utilisez l’application.

« Dans les autorisations, vous verrez que nous demandons la lecture et l’écriture de votre stockage Google, mais Clipt ne peut télécharger que les fichiers qu’il crée, car il est en silo. Dans l’application ou l’extension, nous gardons les 10 derniers éléments à votre disposition, mais après cela, il se supprime automatiquement afin de ne pas remplir votre stockage », explique OnePlus dans son message sur le forum.

Pas besoin d’un smartphone OnePlus

Bien que Clipt ne soit actuellement disponible que sur Chrome, l’équipe de développement de l’application travaille à rendre l’extension compatible avec d’autres navigateurs Chromium tels que Brave et Edge. L’application pourrait également être compatible avec Firefox à l’avenir. Parmi les autres fonctionnalités en préparation, citons les téléchargements multiples depuis Android et la possibilité de désactiver la copie automatique de texte depuis un PC.

Il convient de souligner que vous n’avez pas besoin d’un smartphone OnePlus pour utiliser l’application. Si vous souhaitez tester cette fonctionnalité, téléchargez l’application et essayez-la. Les utilisateurs d’iPhone devront attendre un peu, car Clipt pour iOS est en cours de développement.

Si l’équipe partage l’application avec la communauté OnePlus, elle sollicite des commentaires et des réflexions pour l’aider à affiner l’application. L’équipe demande également aux utilisateurs de signaler tout bug qu’ils trouvent et d’évaluer l’application sur le Play store.