Clubhouse arrive sur Android après plus d'un an d'exclusivité sur iOS

En ce qui concerne les invitations, Clubhouse précise qu’elle gardera une « croissance mesurée » en poursuivant le système actuel , même si elle s’ouvrira un peu plus pendant l’été. Elle s’attend à ce que des millions d’utilisateurs iOS supplémentaires rejoignent les plus de 10 millions d’utilisateurs iOS qui ont déjà installé l’application.

Le fait d’être placé sur la liste d’attente peut vous aider à obtenir une invitation, ou si vous connaissez un utilisateur existant, vous pouvez lui en demander une. Clubhouse indique qu’au cours des prochaines semaines, elle prévoit de demander l’avis de la communauté, de résoudre les problèmes et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que « les paiements et la création de clubs ».

Pourtant, c’était le plan de Clubhouse depuis le début. Comme le souligne l’article de blog publié aujourd’hui, « nous avons toujours adopté une approche mesurée de la croissance, en gardant une petite équipe, en construisant en public et en recueillant les commentaires de la communauté tout au long du processus. Lorsque vous faites évoluer une communauté trop rapidement, tout peut se briser. Nous avons donc commencé Clubhouse sur une seule plateforme et nous nous sommes développés progressivement grâce à un modèle d’invitation ».

« Avec Android, nous pensons que Clubhouse sera plus complet. Nous sommes très reconnaissants à tous les utilisateurs d’Android pour leur patience », ont écrit les cofondateurs Davison et Rohan Seth dans un article de blog de la société. « Que vous soyez un créateur, un organisateur de club ou quelqu’un qui veut simplement explorer, nous sommes très heureux de vous accueillir dans la communauté ».

Sans l’invitation nécessaire, tout ce que vous pouvez faire avec l’application Android est de réserver votre nom d’utilisateur et d’être mis sur une liste d’attente. À terme, les invitations disparaîtront et Clubhouse sera ouvert à tous. Mais pour l’instant, sans invitation, vous ne pouvez pas entrer dans Clubhouse, quelle que soit la plateforme que vous utilisez.