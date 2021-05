by

Apparemment, Netflix prévoit de lancer un nouveau service appelé « N-Plus ». Ce service « N-Plus » vise à offrir des informations sur les coulisses et d’autres fonctionnalités liées aux émissions Netflix. La société aurait commencé à envoyer des enquêtes pour recueillir les commentaires des utilisateurs avant de lancer le service pour tous.

Selon Protocol, Netflix décrit N-Plus comme un « futur espace en ligne où vous pourrez en apprendre davantage sur les émissions Netflix et les choses qui y sont liées ». L’enquête laisse en outre entrevoir des fonctionnalités telles que des podcasts, des listes de lecture générées par les utilisateurs, et plus encore.

Netflix distribue actuellement du contenu sur les coulisses, des interviews et des podcasts promotionnels par les réseaux sociaux comme Instagram et YouTube. Avec le service N-Plus, l’entreprise prévoit peut-être de moins s’appuyer sur d’autres plateformes, et de construire plutôt une communauté autour de Netflix.

Parmi les fonctionnalités présentées dans l’enquête, il convient de noter la possibilité de créer des listes de lecture personnalisées. Ainsi, les utilisateurs pourraient facilement compiler des listes de lecture de leurs films et séries TV préférés sur Netflix et les partager avec leurs amis. Si le destinataire n’a pas d’abonnement Netflix, il ne verra que la bande-annonce des émissions.

En outre, Netflix prévoit d’appliquer la fonctionnalité susmentionnée aux bandes sonores originales des émissions Netflix. L’idée est que Netflix répertorie toutes les musiques d’une émission et que vous, en tant qu’utilisateur de Netflix, puissiez créer des listes de lecture à partir de celles-ci, vraisemblablement en vous redirigeant vers les principaux services de streaming musical.

Des avis d’utilisateurs sur Netflix ?

Ce qui m’intéresse le plus à propos de N-Plus, c’est que la société prévoit également d’héberger des critiques de séries TV par les utilisateurs. En dehors de tout cela, N-Plus pourrait également permettre aux gens de donner leur avis sur des émissions qui sont encore en pré-production. Il pourrait même apparaître sur Google Recherche lorsque vous recherchez des films Netflix.

Lorsque Protocol a contacté Netflix, un porte-parole a déclaré que l’enquête s’inscrivait dans le cadre des efforts réguliers de la société pour sonder son public sur les sujets qu’elle explore. Nous ne savons pas si ces fonctionnalités se retrouveront dans la version finale de N-Plus. En fait, il n’est pas certain que Netflix lance réellement N-Plus. N-Plus semble être un ajout intéressant pour Netflix et il sera intéressant de voir comment évolue. Si N-Plus peut sembler un peu inutile pour certains (et pourrait ne jamais voir le jour), il pourrait aussi devenir un élément essentiel de la marque Netflix.