Google Docs facilite grandement la collaboration

À partir de là, Google Docs affiche une liste des rédacteurs ainsi que leur dernière modification, avec horodatage. Il est également possible d’accéder directement à l’historique des versions d’un document si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les modifications apportées. Grâce à la nouvelle fonction, Google facilite donc le suivi des modifications apportées par plusieurs collaborateurs, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir une meilleure idée de l’identité des derniers éditeurs, des modifications apportées et du moment où elles ont été effectuées.

Dans le cadre de la dernière mise à jour de Google Docs, vous pouvez désormais afficher des informations plus riches sur l’historique des modifications d’une gamme particulière de contenu dans un document . Il s’agit d’une amélioration par rapport à la nécessité d’ouvrir l’historique des versions et de le parcourir ou de visualiser l’activité du document dans le panneau de détails de Google Drive !

Au fil du temps, le géant de la recherche a ajouté de nouvelles fonctionnalités, telles que la synthèse vocale, les commentaires, la possibilité d’éditer des fichiers Microsoft Office et même un tout nouveau domaine de premier niveau appelé .new, afin de faciliter le travail dans Google Docs.