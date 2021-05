Microsoft devait initialement lancer Windows 10X, le système d’exploitation qu’elle a construit à l’origine avec des appareils à double écran à l’esprit, dès cette année. Mais, selon un nouveau rapport, tout le plan a complètement changé.

Et la raison est extrêmement simple : la société veut se concentrer sur la version complète de Windows 10 et la mise à jour majeure qu’elle devrait recevoir à l’automne de cette année, délaissant Windows 10 X.

Windows 10X a été dévoilé pour la première fois en 2019 comme une nouvelle version de Windows conçue pour les appareils à double écran, et à l’époque Microsoft l’a décrit comme un OS qui semblerait familier aux utilisateurs de longue date de Windows, mais qui serait plus économe en énergie. Une façon de réduire la consommation d’énergie serait de se concentrer d’abord sur les apps modernes, Universal Windows Platform, tout en exécutant les apps Win32 classiques dans des conteneurs pour réduire leur consommation de ressources.

Mais l’un des premiers appareils qui devaient être livrés avec Windows 10X, le Surface Neo de Microsoft, n’est toujours pas arrivé et pourrait avoir été annulé. Mais, Microsoft a ensuite confirmé que le nouveau système d’exploitation serait d’abord lancé avec un support uniquement pour les ordinateurs à écran unique, ce qui devait être une interface utilisateur simplifiée, adaptée aux écrans tactiles et aux tablettes, qui ressemble honnêtement un peu à Chrome OS (qui utilise également, soit dit en passant, des conteneurs pour exécuter des applications non natives comme les applications Android et Linux).

Et c’est parce que ce nouveau facteur de forme à double écran n’est pas encore prêt pour le marché des PC, Windows 10X devait donc être lancé au printemps de cette année aux côtés d’une nouvelle catégorie d’appareils. C’est également la raison pour laquelle la version 21H1 de Windows 10 n’est qu’une petite mise à jour, car Microsoft ne voulait pas livrer à la fois Windows 10X et une refonte complète de Windows 10 en même temps.

Mais, Petri rapporte que le plan a une fois de plus changé, et Windows 10X ne devrait plus être livré cette année. Au lieu de cela, ce que Microsoft veut faire est de se concentrer entièrement sur la mise à jour complète de Windows 10 qui devrait être lancée à l’automne de cette année et dont le nom de code est actuellement « Sun Valley ».

La mise à jour de « Sun Valley »

Les personnes familières avec le sujet ont indiqué à plusieurs reprises que « Sun Valley » sera la plus grande mise à jour que Windows 10 a reçue jusqu’à présent, avec une refonte majeure complète, y compris l’interface, les icônes et les menus. Microsoft inclura également de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont déjà testées dans le cadre du programme Insider.

La date de sortie de Windows 10X n’est pas encore connue, mais ne soyez pas surpris si Microsoft abandonne ses plans pour ce système d’exploitation. Pour l’instant, le Windows 10 complet est tout ce qui compte pour l’entreprise, surtout parce que le nombre d’appareils qui l’exécutent est monté en flèche l’année dernière en raison de la question de la santé mondiale.

La conférence annuelle Build de Microsoft aura lieu plus tard ce mois-ci, alors attendez-vous à en savoir plus sur l’avenir de Windows 10 à ce moment-là.