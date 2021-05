Le Galaxy Z Flip 3 pourrait coûter bien moins cher que son prédécesseur

La plupart des technologies de pointe commencent par être chères et deviennent ensuite moins chères au fil du temps, et c’est probablement le cas pour les smartphones pliables. Et, une nouvelle fuite suggère que le futur Galaxy Z Flip 3 de Samsung pourrait ne pas coûter tout à fait aussi cher que son prédécesseur.

Le Galaxy Z Flip doté de la connectivité 5G qui a été lancé en juillet 2020 était initialement vendu au prix de 1 500 euros, mais une nouvelle fuite en provenance de @FrontTron sur Twitter suggère que le futur smartphone pliable de style clapet de Samsung va être vendu entre 999 et 1 199 dollars. Une simple conversion de devises donne un prix entre 820 et 986 euros, mais ce n’est pas ainsi que Samsung fixera les prix. Il est peut-être plus judicieux de penser que le Galaxy Z Flip 3 coûtera un tiers de moins que le modèle qui l’a précédé.

C’est une baisse considérable, et étant donné que nous n’avons pas entendu beaucoup de choses de cette source particulière par le passé, il est sage de traiter cette rumeur avec des pincettes pour le moment, même s’il sera très agréable de voir l’appareil pliable en vente à un prix plus bas.

La fabrication d’un appareil avec un écran pliable reste une entreprise coûteuse, mais il est possible que les années d’expérience de Samsung dans ce domaine lui permettent de commencer à réduire les coûts des matériaux et des processus de production. Il serait intéressant que le Galaxy Z Flip 3 soit positionné comme le smartphone pliable le plus abordable et le Galaxy Z Fold 3 comme l’option haut de gamme.

Les deux smartphones pliables sont pressentis pour être lancés en même temps, et @FrontTron laisse entendre que le grand jour est apparemment le 3 août, ce qui correspond à ce que nous avons entendu auparavant au sujet d’une apparition entre le milieu et la fin de l’année 2021.

$1199 max I hear — Tron ❂ (@FrontTron) May 5, 2021

Une annonce le 3 août ?

Quoi qu’il en soit, ne soyez pas surpris de voir un Z Flip 3 lancé sur le marché, et non le Z Flip 2. En effet, il semble que Samsung va sauter un numéro et traiter la mise à niveau 5G du Flip original comme la deuxième itération. Cela lui permettra d’avoir le Fold et le Flip sur la même numérotation pour les années à venir.

Les rumeurs les plus récentes concernant le Galaxy Z Flip 3 suggèrent qu’il pourrait bien être équipé d’un stylet et peut-être même remplacer le Galaxy Note 21. Nous nous attendons à ce que l’appareil soit disponible en 8 coloris, et doté d’un châssis plus résistant, probablement pour résister à l’eau et la poussière.