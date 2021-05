Voici comment transformer votre ordinateur portable Lenovo en Echo Show

by

by

Depuis quelques années, une poignée de fabricants de PC livrent des ordinateurs avec le logiciel d’assistant vocal Alexa d’Amazon préinstallé. Aujourd’hui, Lenovo va plus loin.

Certains ordinateurs portables Lenovo prennent désormais en charge le « Echo Show Mode », une interface Alexa qui transforme votre ordinateur portable en un écran connecté. À l’instar d’une enceinte Echo Show dédiée, les ordinateurs portables Lenovo en « Show Mode » offrent une expérience 100 % mains libres pour rechercher des recettes, consulter la météo, diffuser des vidéos, etc.

Amazon a lancé son « Echo Show Mode » sur ses tablettes Fire en 2018, mais c’est la première fois que le logiciel est disponible sur PC. Bien que le géant du commerce ne nomme pas de numéros de modèles spécifiques, la société affirme que le « Show Mode » devrait fonctionner sur la plupart des appareils Lenovo Yoga, IdeaPad et ThinkPad, et il est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, en Inde, en Irlande, en Australie, au Canada, en France, en Italie, en Espagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Une fois que vous avez téléchargé le logiciel Alexa sur votre ordinateur portable Lenovo, cliquez sur le bouton « Show Mode » dans le panneau de contrôle Alexa pour ouvrir ce mode d’affichage particulier. Vous pouvez également utiliser la commande vocale « Alexa, ouvre le Show Mode » pour activer l’interface sans toucher votre trackpad.

Même si vous n’utiliserez probablement pas votre ordinateur portable comme un écran connecté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le Echo Show Mode pourrait s’avérer utile dans diverses situations. Vous pourriez régler votre ordinateur portable sur ce mode à la fin de votre journée de travail, le transformant en un écran connecté lorsque vous le posez sur le plan de travail ou la table de cuisine. Vous pourriez également utiliser le Show Mode pour consulter des recettes ou discuter en vidéo pendant que vous cuisinez.

Un petit plus que certains vont apprécier

En effet, entre autres choses, cela vous permettra de définir des rappels, d’afficher vos listes de tâches, de lire des livres électroniques d’Audible, d’afficher des recettes à l’écran ou de passer des appels vocaux ou vidéo à des contacts utilisant la plateforme Drop In d’Amazon, qu’ils utilisent un Amazon Echo Show, une tablette Fire HD ou un PC sous Windows pris en charge.

Si vous voulez tenter l’expérience, téléchargez l’application Alexa pour votre PC et commencez à utiliser le Echo Show Mode dès aujourd’hui. Amazon étendra éventuellement la prise en charge du Show Mode aux ordinateurs portables et (espérons-le) de bureau non Lenovo.