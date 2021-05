Xiaomi s’apprête à concurrencer l’iPad Pro avec 3 nouvelles tablettes

Xiaomi s’est retirée du marché des tablettes Android en 2018, mais quelques fouilles dans la dernière version de la surcouche logicielle MIUI de Xiaomi par XDA Developers suggèrent qu’elle est prête à revenir à nouveau sur ce marché — pas étonnant étant donné que les ventes ont progressé cette année en raison de la pandémie de la COVID-19 et les méthodes de travail et d’enseignement qui ont évolué.

you might also like