Microsoft publie la version bêta de Edge pour Linux

Cependant, sur Linux, Microsoft Edge a jusqu’à présent été disponible uniquement dans le cadre du canal Dev, car Microsoft a déclaré avoir besoin de plus de temps pour apporter la version stable du navigateur à ce système d’exploitation. Et cette semaine, la société a fait un grand pas vers cet objectif, puisque Microsoft Edge pour Linux a fait son apparition vers le canal bêta , se rapprochant essentiellement du moment où la version stable serait mise en ligne.

C’est ainsi que Microsoft Edge peut désormais être téléchargé non seulement sur Windows 10, mais aussi sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS et Linux, toutes les versions utilisant le moteur Chromium, le même qui équipe également Google Chrome.