Si vous installez iOS 14.5, vous ne pourrez pas revenir en arrière

Apple a lancé iOS 14.5 en grande pompe il y a seulement quelques semaines, et maintenant la société a cessé de signer iOS 14.4.2, bloquant essentiellement les rétrogradations vers l’ancienne version du système d’exploitation.

En d’autres termes, une fois que vous avez installé iOS 14.5 sur votre iPhone, il n’y a aucun moyen de revenir à une version antérieure d’iOS, car les anciennes versions ne sont plus signées.

iOS 14.5 est la plus importante mise à jour d’iOS depuis iOS 14, car elle est accompagnée de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge du déverrouillage des iPhone avec une Apple Watch couplée.

Cela signifie que les personnes portant un masque peuvent désormais déverrouiller leurs appareils sans fournir le code d’accès ou retirer le masque, car l’Apple Watch à leur poignet peut désormais tout contrôler.

Parallèlement, iOS 14.5 est la mise à jour qui fait entrer en vigueur la nouvelle politique de transparence en matière de suivi des apps, qui oblige les développeurs à obtenir le consentement des utilisateurs pour les suivre sur d’autres apps et sites Web.

iOS 14.5.1 déjà déployée

« À partir d’iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5, vous devrez recevoir l’autorisation de l’utilisateur depuis le framework AppTrackingTransparency pour le suivre ou accéder à l’identifiant publicitaire de son appareil. Le suivi désigne l’action de relier les données de l’utilisateur ou de l’appareil collectées à partir de votre application avec les données de l’utilisateur ou de l’appareil collectées à partir d’applications, de sites Web ou de propriétés hors ligne d’autres entreprises à des fins de publicité ciblée ou de mesure publicitaire. Le suivi fait également référence au partage des données des utilisateurs ou des appareils avec des courtiers en données », explique Apple.

En début de semaine, Apple a également publié iOS 14.5.1 afin de résoudre un bug lié à la transparence du suivi des apps et d’introduire de nouveaux correctifs pour des vulnérabilités déjà exploitées. Les iPhone 6s et les modèles les plus récents peuvent donc télécharger les dernières mises à jour de sécurité à partir de l’application Réglages, puis dans « Général > Mise à jour logicielle » sur leurs appareils, et étant donné que des failles importantes sont en cours de résolution, vous devriez le faire très rapidement.