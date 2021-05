Twitter propose un aperçu des images en taille réelle et non recadrées

Twitter est utilisé pour de nombreuses choses et bien que la plateforme ne soit pas aussi axée sur l’image que Instagram peut l’être, certains artistes et photographes utilisent toujours la plateforme pour montrer leurs œuvres. Et ce, malgré le fait que le traitement des images par Twitter a longtemps été un sujet de discorde entre les artistes, qu’il s’agisse de ses exigences en matière de faible résolution ou de son recadrage imprévisible.

Ces dernières semaines, Twitter s’est attaqué à ces deux problèmes et son dernier cadeau est de ne plus recadrer la plupart des images.

Twitter a toujours recadré les grandes images pour les adapter à certaines exigences honnêtement arbitraires. Ce ne serait pas si mal si les utilisateurs pouvaient réellement contrôler la partie qui est effectivement recadrée. Pour les créatifs, cela signifiait que les œuvres d’art ou les photos pouvaient parfois montrer la partie la moins intéressante de ce qu’ils voulaient mettre en valeur.

Désormais, la plupart des utilisateurs n’auront plus à s’inquiéter de cela, car Twitter affichera désormais la plupart des images dans leur intégralité dans l’aperçu d’un tweet. Cela dit, la seule réserve importante est que seules les images de format 2:1 ou 3:4 seront affichées intégralement dans les aperçus.

Toutes les autres images seront toujours recadrées.

no bird too tall, no crop too short

introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx

—Twitter (@Twitter) May 5, 2021