Comment vérifier l’autonomie d’un AirTag et remplacer la pile ?

Donc oui, vous savez maintenant comment non seulement vérifier l’autonomie de la pile de votre AirTag, mais aussi comment remplacer la pile lorsqu’elle est à plat après près d’un an d’utilisation.

Grâce à l’application « Localiser », il est assez facile de suivre la pile du AirTag et de savoir combien de temps elle peut durer . Et si vous constatez que la pile standard CR2032 est faible ou sur le point de mourir, vous pouvez la remplacer facilement. Vous pouvez acheter des piles au lithium de 3 volts dans n’importe quel magasin.

Dévoilé en avril de cette année, le AirTag d’Apple est doté d’une pile CR2032 d’une autonomie estimée à un an et remplaçable par l’utilisateur. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de recharger votre dispositif de suivi pendant près d’un an. La durée de vie de la pile peut varier en fonction de l’utilisation que vous faites de certaines fonctions, comme la recherche de précision.