Votre ordinateur portable Dell présente peut-être une faille de sécurité, corrigez-le !

La page d’assistance énumère tous les modèles d’ordinateurs portables concernés, y compris le XPS 13, le XPS 15 et d’autres ordinateurs portables Alienware. Vous pouvez rechercher dans la liste des modèles pour voir si votre ordinateur portable est concerné, mais gardez à l’esprit que la majorité des ordinateurs portables concernés sont ceux qui sont considérés comme hors service par Dell. Dell et les chercheurs en sécurité pensent également que la vulnérabilité n’a pas été exploitée.

Au cœur de ce problème se trouve un pilote que les ordinateurs portables de Dell utilisent pour gérer les mises à jour du micrologiciel. Selon une page d’assistance de Dell , ce pilote est fourni avec les utilitaires de mise à jour du micrologiciel et les outils logiciels du client Dell, et une vulnérabilité dans ce pilote peut « entraîner une élévation des privilèges, un déni de service ou une divulgation d’informations ».

Après qu’une société de recherche en sécurité a découvert une faille de sécurité qui pourrait permettre aux pirates d’accéder à votre ordinateur portable, Dell prend des mesures en proposant un correctif . Des centaines de millions d’ordinateurs portables de plus de 380 modèles (y compris XPS et Alienware) sortis depuis 2009 ont été touchés par cette faille. Il existe désormais plusieurs façons de résoudre ce problème urgent.