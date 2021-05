Qu’est-ce que le FLoC de Google et pourquoi vous méfier et le bloquer ?

En janvier 2021, Google a annoncé son intention de commencer à tester sa nouvelle norme de publicité basée sur les centres d’intérêt, appelée FLoC (Federated Learning of Cohorts). On dit que FLoC remplacera à terme les cookies tiers que la plupart des sites Web sur Internet utilisent actuellement. Mais est-ce seulement cela, ou le FLoC est-il plus que cela ?

Dans cet article, j’explique ce qu’est le FLoC de Google et pourquoi l’entreprise développe cette nouvelle technologie. En outre, j’aborderai également les inconvénients de FLoC et la façon dont vous pouvez bloquer FLoC sur Chrome en quelques étapes seulement. Alors, sans perdre de temps, allons-y.

Qu’est-ce que le FLoC de Google ?

FLoC ou Federated Learning of Cohorts est une nouvelle norme Web développée par Google, et elle vise à protéger la vie privée des utilisateurs en remplaçant les cookies tiers. En 2019, Google a annoncé qu’elle construisait un Web plus privé, et FLoC est le résultat de cet effort. Pour en venir à son fonctionnement, eh bien, sur la base de votre historique de navigation de la semaine dernière, Chrome apprend à connaître vos intérêts et votre comportement sur le Web. Ensuite, à l’aide de ces données, Google vous place dans une « cohorte » ou un groupe d’individus ayant des intérêts similaires.

Google affirme que la cohorte comptera plus d’un millier d’utilisateurs, de sorte qu’un site Web ne sera pas en mesure d’identifier les utilisateurs individuellement. Chaque semaine, Chrome générera un nouvel identifiant FLoC en fonction de votre historique de navigation et vous associera à une cohorte similaire. N’oubliez pas que l’ensemble du calcul de l’identifiant FLoC s’effectue localement sur votre appareil et n’est stocké que sur celui-ci. À première vue, FLoC semble être un bon concept.

Mais ce n’est pas tout, alors lisez la suite pour découvrir les problèmes que pose le FLoC de Google et pourquoi Google a décidé de créer une alternative aux cookies tiers.

Pourquoi Google remplace-t-il les cookies tiers par FLoC ?

Avant toute chose, vous devez comprendre pourquoi Google est intervenu et a pris activement en charge la création d’une alternative aux cookies tiers. Au cours des dernières années, on a assisté à un changement dans le discours sur la vie privée des utilisateurs sur le Web. Et bien, le vent tourne en défaveur de Google. Le point central de ce discours a été les cookies tiers et la façon dont ils permettent aux sites Web de montrer des annonces profondément personnalisées et précises. En 2020, Apple a annoncé que Safari allait bloquer par défaut tous les cookies tiers. Firefox bloque les cookies tiers par défaut depuis 2019.

Maintenant, l’émergence de navigateurs axés sur la confidentialité comme DuckDuckGo, Brave et Tor est un signe révélateur de la nouvelle direction prise par les utilisateurs pour protéger leur vie privée. Sans oublier que même le nouveau Edge (Chromium) a commencé à bloquer par défaut certains cookies tiers. Il est clair que la guerre est menée contre les cookies tiers, et les autres fournisseurs de navigateurs ne sont pas d’humeur à autoriser ces trackers intersites.

Dans tout cela, Chrome se démarque de manière contrastée. Il domine le marché des navigateurs avec plus de 64 % de parts et ne bloque pas les cookies tiers par défaut. Pour sortir de cette position unique, en 2020, Google a décidé de mettre les choses au clair en déclarant qu’il supprimerait totalement les cookies tiers pour protéger la vie privée des utilisateurs. Cette décision a choqué à l’époque, car les publicités sont la principale source de revenus de Google. Mais, à cette époque, on imaginait bien l’entreprise être occupée à mettre au point une solution de remplacement, et FLoC est arrivé pour protéger la vie privée des utilisateurs au lieu de bloquer complètement les cookies tiers.

Google ne devait pas couper la principale source de ses revenus

N’oubliez pas que Google est le leader du marché des annonces en ligne et possède le plus grand réseau d’annonces sur le Web. L’entreprise tire l’essentiel de ses revenus de la publicité, il lui incombait donc de proposer une alternative.

Et comme les autres navigateurs se battent sans relâche pour que les cookies tiers ne soient plus pertinents, Google devait faire quelque chose pour sauver son activité. En résumé, la nécessité d’apporter une alternative aux cookies tiers ne semble pas protéger la vie privée des utilisateurs. FLoC est plutôt une tentative de Google de sauver son activité de publicité en ligne dans un contexte de guerre de la vie privée qui fait rage.

Quels sont les problèmes posés par FLoC ?

Le problème fondamental de FLoC est que les utilisateurs doivent choisir entre « l’ancien suivi » et « le nouveau suivi ». Si vous voulez vraiment protéger la vie privée, vous ne devez pas avoir à choisir entre un ancien et un nouveau système. Vous devriez plutôt vous concentrer sur l’abolition de toute la technologie de surveillance. Les critiques n’ont cessé de répéter que l’autorisation des cookies tiers était la plus grande erreur du Web. Et maintenant, le laisser fonctionner sous un ensemble différent de protocoles est aussi nuisible que l’ancienne norme.

Si vous ne le savez pas, les cookies tiers permettent de prendre des empreintes digitales qui permettent aux sites Web de suivre les utilisateurs individuels sur le Web. Les sites Web peuvent trouver votre identité sur Internet en quelques millisecondes, simplement en voyant comment votre navigateur réagit à un script. C’est pourquoi je vous recommande de désactiver les cookies tiers sur Chrome. Il existe plusieurs points de données de ce type qui peuvent aider les sites Web à déterminer votre identité exacte. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Facebook, YouTube et d’autres sites Web sont devenus si performants en matière de publicité ciblée.

Le raisonnement de Google est qu’elle veut mettre fin à la prise d’empreintes digitales avec FLoC. Mais les critiques préviennent que l’identifiant FLoC peut devenir l’un des points de données que les cookies tiers utilisent pour identifier les utilisateurs. En fait, ils craignent que l’identifiant FLoC n’aide et ne renforce un système de suivi des utilisateurs déjà puissant sur Internet.

L’identifiant FLoC, la nouvelle « arme » de suivi ?

Google a également annoncé la mise en place de Privacy Sandbox, qui sera intégré à Chrome pour protéger votre FLoC ID. Mais en plus de cela, il est également livré avec de nombreux services qui étaient auparavant utilisés sur des cookies tiers.

Dans l’ensemble, il semble que la technologie FLoC soit conçue spécialement pour les annonceurs, et que la protection de la vie privée des utilisateurs ne soit qu’une réflexion après coup. Google reconnaît lui-même que la protection de l’identité FLoC contre les empreintes digitales est un défi difficile à relever et qu’il se penchera sur la question à l’avenir.

Quand FLoC sera-t-il déployé auprès des utilisateurs ?

Depuis mars 2021, Google a lancé un essai « Origin » avec FLoC, et le test est en cours pour les utilisateurs de Chrome dans le monde entier. Les régions sélectionnées sont l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et les États-Unis. Le test est limité à seulement 0,5 % de la base d’utilisateurs et était censé se terminer en avril. Ensuite, cette technologie de suivi fera son apparition sur les versions Canary, Dev et Beta de Chrome. Elle sera finalement intégrée à la version stable de Google Chrome dans les mois à venir.

Si vous voulez vérifier si vous faites partie de l’essai FLoC, rendez-vous sur ce site Web et cliquez sur le bouton « Check for FLoC ID » pour le savoir. L’EFF a développé ce site Web pour que les utilisateurs sachent s’ils font partie du groupe de test de la nouvelle technologie de suivi de Google. Pour l’instant, si vous faites partie de l’essai FLoC, vous ne pouvez pas vous désengager, ce qui est regrettable. Toutefois, la société prévoit d’offrir un bouton permettant d’activer ou de désactiver FLoC sur Chrome dans les mois à venir.

De multiples blocages des acteurs

Entre-temps, d’autres navigateurs axés sur la protection de la vie privée, comme DuckDuckGo, Vivaldi et Brave, ont annoncé qu’ils bloqueraient le système de suivi FLoC de Google dans leurs versions de Chromium. Firefox et Safari ne sont pas concernés par FLoC car ils ne sont pas construits sur le moteur Chromium. Les utilisateurs d’Apple qui naviguent sur Internet depuis Safari sont donc à l’abri du nouveau système de suivi de Google.

Microsoft n’a pas officiellement confirmé si elle mettra en œuvre FLoC ou non dans son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium. Mais, selon sa récente déclaration, le géant de Redmond a laissé entendre qu’elle pourrait ne pas mettre en œuvre le nouveau système de suivi de Google au nom de la confidentialité des utilisateurs.

Le plus grand fournisseur de services CMS au monde, WordPress, a annoncé qu’il bloquera également automatiquement le FLoC de Google sur les sites Web. WordPress 5.8 de comprendra un code supplémentaire de quatre lignes pour désactiver le système FLoC de Google sur les sites Web. Cela désactivera automatiquement le système FLoC pour les nouvelles installations de WordPress. Toutefois, les administrateurs peuvent modifier le code pour l’activer et participer au test de Google s’ils le souhaitent.

Comment bloquer FLoC sur Google Chrome ?

DuckDuckGo ne perd pas de temps et a déjà apporté des modifications à son extension Privacy Essentials pour bloquer FLoC sur Chrome. Cliquez ici et installez l’extension Chrome sur votre navigateur et, FLoC sera désactivé. Notez que l’extension doit être sur la version 2021.4.8 ou supérieure pour avoir les changements récents.

Voici donc ce qu’est le FLoC et ce qu’il signifie pour le Web dans le futur. Bien que Google présente sa nouvelle technologie de suivi comme une mesure favorable à la protection de la vie privée, il faut davantage creuser et se renseigner sur ses implications pour l’avenir. En effet, les cookies tiers sont les pires et doivent être remplacés, mais FLoC, bien que légèrement meilleur, semble être un pas dans la mauvaise direction.