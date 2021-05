Les ventes de smartphones de Huawei s’effondrent même en Chine

Les problèmes juridiques de Huawei aux États-Unis ont rendu beaucoup plus difficile pour le géant chinois de la technologie de maintenir ses ventes à des niveaux records, de sorte qu’au cours des 12 derniers mois environ, la société a été aux prises avec une baisse des livraisons à peu près partout dans le monde.

Les nouvelles données partagées par Counterpoint indiquent que non seulement Huawei a perdu sa place de leader, mais qu’il continue à perdre du terrain même en Chine.

À ce stade, Vivo est le premier fabricant de smartphones en Chine avec 24 % de parts de marché au premier trimestre 2021, suivi par OPPO avec 23 %. Huawei n’est que troisième avec 16 %, mais Xiaomi et Apple et Apple sont assez proches, respectivement avec 15 % et 13 %.

« Le trimestre a marqué la succession inévitable du leadership de Huawei, le fabricant de combinés assiégé luttant pour maintenir les expéditions. Vivo et OPPO ont émergé comme des leaders clairs, représentant près de la moitié de tous les smartphones expédiés au cours de la période », explique Counterpoint.

Inutile de dire que l’essor de la 5G semble être ce qui intéresse le plus les consommateurs et donc les constructeurs à ce jour de sorte que ces derniers se concentrent fortement sur ces appareils.

L’essor de la 5G

Selon l’analyste principal de Counterpoint, Yang Wang, le prochain leader en termes de ventes en Chine sera probablement l’entreprise qui parviendra à profiter le plus du déclin de Huawei tout en offrant des appareils 5G de dernière génération aux clients. « Avec près des trois quarts de son portefeuille maintenant composé d’appareils 5G axés sur de fortes capacités de caméra et un excellent équilibre entre les spécifications et le coût, Vivo capitalise sur la faiblesse de Huawei et se développe pour prendre des parts dans le marché premium », a-t-il déclaré.

Cependant, un problème pourrait être le manque de puces, car les fabricants de smartphones chinois pourraient éventuellement être touchés également.