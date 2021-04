Cependant, il semble maintenant que les conseils aient un peu changé. Un document d’assistance d’Apple mis à jour confirme maintenant que le Magic Keyboard original de première génération (A1998) est en fait « fonctionnellement compatible » avec le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces (5e génération) avec l’écran Liquid Retina XDR. « En raison des dimensions légèrement plus épaisses de ce nouvel iPad Pro, il est possible que le Magic Keyboard ne s’adapte pas précisément lorsqu’il est fermé, notamment lorsque des protections d’écran sont appliquées ».

you might also like