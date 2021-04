Le Galaxy Book Go de Samsung pourrait embarquer Windows 10 on ARM

Lorsque Samsung a dévoilé ses appareils Galaxy les plus puissants cette semaine – Galaxy Book, Book Pro, Book Pro 360 et Book Odyssey, elle n’a clairement pas considéré que le Galaxy Book Go était digne de faire partie de cette catégorie. Après tout, il n’y a pas eu d’appareil Windows 10 on ARM qui puisse être considéré à égalité avec leurs équivalents Intel, contrairement aux Macs dotés d’une puce Apple M1. C’est peut-être la raison pour laquelle le Galaxy Book Go n’a pas été présenté lors de l’événement de cette semaine, mais cela n’empêche pas les fuites de nous fournir toutes les informations le concernant.

Et, c’est exactement ce qui s’est passé lorsque WinFuture a annoncé le Galaxy Book Go que Samsung n’a pas fait. La date de cette annonce est encore incertaine, mais, avec cette fuite, il n’y a plus de surprise. Du moins pour ceux qui souhaitent mettre la main sur un ordinateur portable Windows 10 fonctionne avec un processeur ARM.

Ce processeur sera, bien sûr, le Snapdragon 7c et le Snapdragon 8cx, selon le modèle. La configuration de base ne dispose que de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage flash, ce qui est plutôt faible pour une machine Windows. Elle dispose également d’un écran LCD de 14 pouces d’une résolution de 1 920 × 1 080 pixels pour maintenir le prix bas.

Cependant, les deux modèles offriront des options de connectivité de base, comme le Bluetooth 5.1, un port USB-C et un port USB-A. Fait intéressant, la fuite indique que le Galaxy Book Go sera certifié MIL-STD 810G, ce qui signifie qu’il peut résister à des chutes d’une hauteur allant jusqu’à 1,2 mètre. Il est également équipé d’une charnière stable pouvant s’ouvrir à 180°, d’une protection contre la poussière et d’un design sans ventilateur.

Curieusement, il n’est pas fait mention d’une caméra pour passer des appels vidéo.

À partir de 449 euros

Bien sûr, Qualcomm ne manquera pas l’occasion de faire étalage de ses capacités LTE et 5G, bien que cette dernière ne soit disponible que sur la variante Snapdragon 8cx. Enfin, l’ordinateur portable est doté d’une batterie de 42,3 Whr qui est censée prendre en charge une recharge de 25 W depuis l’USB Type-C.

Avec un prix de départ de 449 euros pour le modèle Snapdragon 7cx de base, le Galaxy Book Go est à la fois tentant, mais aussi inquiétant dans sa capacité à faire tourner Windows 10 sans problème, sans parler de toute émulation d’applications x86 qu’il devra faire. La question de savoir dans quelle mesure le Galaxy Book Go a finalement une chance de réussir et peut offrir une expérience utilisateur utile reste bien sûr ouverte pour le moment.