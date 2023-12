Apple prévoit de lancer des versions remaniées de l’Apple Pencil et du Magic Keyboard

Les accessoires pour tablettes sont essentiels si vous voulez exploiter tout le potentiel de votre appareil, et les fabricants en sont bien conscients. C’est pourquoi nous avons le S Pen pour les Galaxy Tab ou l’Apple Pencil et les Magic Keyboard pour les iPad. Aujourd’hui, il semble qu’Apple s’apprête à dévoiler la nouvelle génération de ses accessoires pour iPad.

Mark Gurman de Bloomberg lève le voile : Apple se prépare à lancer des versions remaniées de l’Apple Pencil et du Magic Keyboard. Ces accessoires élégants devraient arriver sur le marché en même temps que le prochain iPad Pro.

Le prochain Pencil, dont le nom de code est B532, sera la troisième génération du produit. En novembre dernier, l’entreprise a présenté un nouveau modèle de Pencil d’entrée de gamme doté de l’USB-C, qui marquait la volonté d’Apple d’adopter l’USB-C et de faire ses adieux au port Lightning.

Les rumeurs qui circulent autour de l’Apple Pencil 3 suggèrent un bouleversement matériel, permettant des pointes interchangeables qui se fixent magnétiquement, simulant divers instruments. Imaginez : l’iPad Pro détecte les pointes attachées et passe en toute transparence du pinceau au stylo dans les applications prises en charge.

Les prochains Magic Keyboard, dont les noms de code sont R418 et R428, devraient donner à l’iPad Pro une allure d’ordinateur portable. Ils devraient être dotés d’un cadre en aluminium durable, et les rapports évoquent la possibilité d’un pavé tactile plus grand, comme indiqué précédemment.

Une annonce dans les premiers mois de 2024

Les nouveaux accessoires devraient être présentés au cours des premiers mois de 2024, en même temps que deux nouveaux iPad Pro et deux nouveaux iPad Air. Selon certaines informations, le nouvel iPad Pro marquera la première refonte du produit depuis l’introduction du design actuel en 2018.

La première génération de Pencil a été lancée en même temps que l’iPad Pro de première génération en 2015, tandis que le Magic Keyboard avec intégration pour les iPad (au début, il s’agissait plutôt d’un accessoire pour iMac et Mac Pro) a été introduit plus tard en 2020. L’Apple Pencil et le Magic Keyboard ont tous deux contribué à étendre les capacités des iPad et iPad Air d’Apple.