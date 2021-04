GitHub for Teams permet aux développeurs de travailler et de collaborer en un seul endroit

Pour les développeurs qui utilisent quotidiennement GitHub et qui exigent une communication et une collaboration ouvertes entre les équipes, Microsoft a mis à jour son application GitHub for Teams avec de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter la vie des développeurs.

Lancée en preview public en septembre dernier, l’intégration de GitHub dans le logiciel de vidéoconférence de l’entreprise est devenue accessible le mois dernier pour le grand public. Cependant, depuis la preview public, Microsoft a mis à jour son application GitHub for Teams avec de nouvelles fonctionnalités de personnalisation ainsi que la possibilité de programmer des rappels, des abonnements et des fils de commentaires.

Avec la publication de la dernière mise à jour de l’application, les développeurs peuvent désormais s’abonner à des dépôts et recevoir des notifications pour les issues, les pull requests et les commits directement dans Teams. En même temps, l’application GitHub for Teams peut également être utilisée pour programmer des rappels pour les pull requests en attente.

Dans un nouvel article de blog, Microsoft explique comment les rappels programmés peuvent aider à libérer les workflows des développeurs et à augmenter la productivité :

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez désormais recevoir des rappels périodiques des pull requests en attente dans le cadre de votre canal ou de votre chat personnel. Les rappels programmés permettent de s’assurer que vos coéquipiers débloquent vos workflows en donnant leur avis sur votre pull request. Cela aura un impact sur les mesures commerciales telles que le délai de publication des fonctionnalités ou des corrections de bugs

Abonnements et fils de commentaires

Microsoft a également ajouté des abonnements à son application GitHub for Teams pour permettre aux développeurs de personnaliser les notifications qu’ils reçoivent pour les pull requests et les issues. Ils peuvent également utiliser des filtres pour créer des abonnements utiles pour leurs projets dans les canaux ou dans l’app personnelle du service.

Le filtrage des commentaires, quant à lui, permet aux développeurs de synchroniser les commentaires entre Teams et GitHub. Les notifications pour les pull requests et les issues seront désormais regroupées sous une carte en tant que réponses et, à partir de là, les utilisateurs peuvent voir le dernier statut de toute pull request ou de toute issue avec des métadonnées supplémentaires telles que la description, les destinataires, les réviseurs, les labels et les vérifications. Cette fonctionnalité est principalement conçue pour aider à améliorer la collaboration sans détourner les développeurs de leur tâche.

Enfin, les utilisateurs de Teams peuvent rendre exploitables les conversations qu’ils ont avec leurs coéquipiers sur GitHub en utilisant l’application pour créer une issue, fermer ou rouvrir une issue ou laisser des commentaires sur les issues et les pull requests. Ces actions peuvent toutes être directement exécutées à partir de la carte de notification dans le canal en cliquant sur les boutons disponibles dans la carte.

La possibilité de travailler, de communiquer et de collaborer au sein d’un même service sera probablement une aubaine pour les développeurs, d’autant plus que beaucoup d’entre eux sont encore en télétravail.