Le nouvel iPad Pro de 12.9 pouces ne fonctionnera pas avec votre ancien Magic Keyboard

L’iPad Pro 2021 de 12,9 pouces est légèrement plus épais que la version 2020 : le nouveau modèle mesure 6,4 mm d’épaisseur, soit 0,5 mm de plus que le modèle 2020 de 5,9 mm , une augmentation qui serait due à la technologie plus complexe de l’écran Mini LED.

La nouvelle rapportée iGeneration signifie que si vous cherchez à passer d’un iPad Pro 12,9 pouces de 2018 ou 2020 au nouveau modèle (avec son écran Mini LED, son processeur M1 plus rapide et sa meilleure caméra), vous devrez également débourser 349 dollars supplémentaires pour un nouvel étui Magic Keyboard, même si vous avez déjà acheté la version précédente.