Windows 10 est désormais installé sur plus de 1,3 milliard d’appareils

Windows 10 est l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires au monde, mais il est délicat de dire exactement combien d’appareils l’utilisent. Si vous vous êtes déjà demandé combien d’ordinateurs utilise Windows 10 dans le monde, Microsoft vous donne la réponse. Windows 10 fonctionne désormais sur plus de 1,3 milliard d’appareils, selon le PDG de Microsoft, Satya Nadella, l’adoption du système d’exploitation ayant encore augmenté au cours des derniers trimestres.

Windows 10 est l’un des produits phares de Microsoft, et la pandémie mondiale qui a obligé les gens à travailler à distance a certainement contribué à améliorer son adoption.

Avec certains employés mettant en place des environnements de travail ad-hoc à la maison, les PC sous Windows 10 étaient évidemment parmi les choix les plus populaires. Et le PDG Satya Nadella admet que le fait que davantage de personnes à travers le monde choisissent les PC Windows 10 pour travailler est l’une des raisons pour lesquelles l’adoption de son système d’exploitation a augmenté ces derniers temps.

« Les gens se tournent plus que jamais vers les PC Windows pour rester connectés, productifs et sécurisés. Windows 10 compte désormais plus de 1,3 milliard d’appareils actifs mensuellement. Et Microsoft 365 Consumer a dépassé pour la première fois les 50 millions d’abonnés », a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

Nadella a également fait l’éloge de Microsoft 365, dont l’adoption a également augmenté de manière substantielle au cours des 12 derniers mois environ, pour à peu près les mêmes raisons.

Nouvelle mise à jour des fonctionnalités à venir

« Les utilisateurs de Microsoft 365 ont généré plus de 38 milliards de minutes de collaboration en une seule journée ce trimestre. Office 365 compte désormais près de 300 millions de sièges payants. Et les organisations des secteurs privé et public, comme la ville d’Helsinki, Bausch Health et Stryker, choisissent de plus en plus nos offres premium pour la sécurité avancée, la conformité, la voix et l’analyse », a-t-il déclaré.

En attendant, Microsoft se prépare à publier une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10. La version 21H1 devrait être mise en ligne pour les appareils de production dès le mois de mai, et les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider seront les premiers à l’obtenir. Les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider seront les premiers à l’obtenir. La version RTM devrait arriver chez les testeurs dans quelques semaines, tandis que le déploiement pour le grand public devrait débuter dans environ un mois.

En fait, le problème de Microsoft n’est pas d’inciter les gens à utiliser Windows 10, mais de les inciter à le mettre à jour. Étant donné l’historique de Microsoft en matière de mises à jour buggées et du fait que les gens ne voient pas l’intérêt de ces mises à jour, la plupart des utilisateurs ne mettent pas à jour leurs PC Windows 10 avec les derniers correctifs.