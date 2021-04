Voici le Redmi K40 Game Enhanced Edition, un nouveau smartphone de gaming

Après ASUS, Red Magic de Nubia et Black Shark de Xiaomi, Redmi a enfin fait son entrée sur le marché des smartphones de gaming. Le tout premier smartphone de jeu Redmi a été dévoilé hier pour offrir aux utilisateurs une expérience de jeu complète à un prix abordable. Après l’avoir annoncé pendant de nombreuses semaines, Xiaomi a dévoilé en Chine le Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Le Redmi K40 Game Enhanced Edition est le premier smartphone équipé du processeur MediaTek Dimensity 1200. Il comprend également un éclairage RVB (bien sûr, c’est un smartphone de jeu après tout), des gâchettes physiques pop-up, une charge super rapide, et plus encore.

Redmi K40 Game Enhanced Edition: spécifications

En commençant par le design, le Redmi K40 Game Enhanced Edition a un « look très gamer » avec un facteur de forme volumineux. Il est doté d’un module à trois caméras à l’arrière et d’une longue bande verticale au centre. Il y a également un texte « Fighting » écrit sur la bande.

Pour ce qui est de l’écran, le K40 Game Enhanced dispose d’une dalle AMOLED Samsung E4 de 6,67 pouces d’une résolution full HD+. Et comme d’autres smartphones de jeu sur le marché, l’écran de celui-ci prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz pour améliorer la réactivité tactile dans les jeux.

En outre, l’écran prend également en charge jusqu’à 1300 nits de luminosité maximale, le mode HDR10+, la gamme de couleurs DCI-P3, et plus encore pour offrir une expérience visuelle ultime.

En ce qui concerne les composants internes, le Redmi K40 Game Enhanced Edition est donc le premier smartphone à être lancé avec le processeur MediaTek Dimensity 1200. Ce processeur phare de MediaTek comprend un ultra-core Cortex-A78 cadencé à 3,0 GHz, trois super-cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,6 GHz et quatre cœurs d’efficacité Cortex-A55 cadencés à 2 GHz.

Comme vous pouvez l’imaginer, il est plus que suffisamment puissant pour offrir une expérience de jeu ultra-haute gamme, même avec des jeux gourmands en ressources. Le SoC de MediaTek est associé à une mémoire vive LPDDR5 de 12 Go et à une capacité de stockage UFS 3.1 de 256 Go. Il fonctionne également sous MIUI 12.5, la surcouche basée sur Android 11, et dispose de deux haut-parleurs stéréo, réglés par JBL.

En outre, le smartphone de jeu de Redmi porte un indice IP53 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Vous trouverez également 3 microphones à bord pour un enregistrement sonore amélioré lorsque vous jouez.

Déclencheurs physiques

Comme il s’agit d’un appareil axé sur le jeu, l’existence des boutons de déclenchement supplémentaires est une évidence, à la suite d’autres smartphones de jeu sur le marché tels que le Lenovo Legion Phone Duel 2 et les appareils Black Shark.

En fait, le Redmi K40 Game Enhanced dispose d’un mécanisme pop-up analogue pour ses gâchettes aux coins du châssis. Cependant, contrairement à d’autres appareils dotés de boutons de déclenchement intégrés et non escamotables, celui-ci est doté d’un astucieux mécanisme escamotable qui permet à l’utilisateur de faire glisser un bouton sur le bord pour révéler les gâchettes qui, autrement, sont au même niveau que le châssis.

En ce qui concerne l’optique, le Redmi K40 Game Enhanced Edition, comme je l’ai mentionné précédemment, est équipé d’une configuration à trois caméras à l’arrière. Cependant, c’est le subtil éclairage RVB autour du module caméra qui ajoute au look de l’appareil. De plus, l’éclairage RVB, de manière surprenante, fait également office de flash à double LED pour les photos de nuit et en basse lumière.

En ce qui concerne les objectifs, le module à trois caméras comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un FOV de 119 degrés et un objectif macro de 2 mégapixels. En outre, une caméra frontale de 16 mégapixels est logée dans la découpe centrale de la face avant.

Batterie et charge

Enfin, le Redmi K40 Game Enhanced Edition dispose également d’une massive batterie d’une capacité de 5 065 mAh avec un support de la charge rapide de 67 W. Les mêmes vitesses de charge sont offertes par le Mi 11 Ultra. Vous n’avez pas de support de charge sans fil dans le smartphone. La société affirme que vous pouvez charger complètement la batterie en environ 36 minutes. En outre, l’appareil est livré avec un câble de charge USB Type-C en forme de L.

Prix et disponibilité

Le prix du Redmi K40 Enhanced Game Edition commence à 1 999 CNY (~ 255 euros) pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le prix des trois autres variantes est indiqué ci-dessous :

8 Go + 128 Go—2 199 CNY (~ 280 euros)

8 Go + 256 Go—2 399 CNY (~ 305 euros)

12 Go + 128 Go—2 399 CNY (~ 305 euros)

12 Go + 256 Go—2 699 CNY (~ 345 euros)

Le smartphone sera disponible en trois variantes de couleur, à savoir Silver Wing, Light Blade et Dark Shadow. Xiaomi a également montré un Redmi K40 Gaming Bruce Lee Edition de couleur jaune vif, que vous pouvez voir ci-dessus. L’appareil sera disponible le 30 avril en Chine.

On ne sait pas s’il sera lancé en France…