Dell lance son Latitude 7320 détachable, le dernier concurrent de la Surface Pro

Si l’on demande à la plupart des gens de nommer un ordinateur portable avec un clavier détachable, ils répondront probablement la gamme « Surface Pro » de Microsoft. Mais, il existe un certain nombre d’alternatives Windows, tant pour les utilisateurs professionnels que pour les consommateurs.

Microsoft a établi une nouvelle norme lorsqu’elle a présenté la Surface Pro 3 ; plusieurs versions plus tard, elle n’est toujours pas parfaite. Mais, le modèle Dell Latitude 7320 détachable pourrait bien répondre à quelques-uns des besoins de la Surface Pro grâce à ses processeurs de 11e génération et à ses deux ports Thunderbolt.

Dell positionne le Lattitude 7320 détachable comme un appareil permettant de « travailler de n’importe où » que vous pouvez emporter avec vous. À l’instar du style 2-en-1 inauguré par la Surface Pro, le Lattitude 7320 détachable est doté d’une béquille qui se déplie et d’un clavier détachable (d’où son nom). Quand vous avez besoin d’une tablette, elle peut l’être, et quand vous avez besoin d’un ordinateur portable, elle l’est aussi.

Le clavier (vendu séparément) peut loger le stylet actif détachable (également vendu séparément) dans la section pliable située juste au-dessus de la rangée de chiffres. Lorsque vous souhaitez une configuration plus solide, soulevez ce pli, et il s’enclenchera sur le 7320 pour former des triangles, tout en dissimulant le stylo. Dell promet que le stylet peut se charger à 100 % en 30 secondes et durer 90 minutes.

La tablette est dotée d’un écran tactile de 13 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 280 pixels dans un format 3:4 recouvert d’un verre Gorilla Glass. Dell proposera un choix de processeurs Intel de 11e génération, jusqu’à une puce i7 vPro, jusqu’à 1 To de stockage PCIe/NVM et jusqu’à 16 Go de SDRAM LPDDR4X. Vous devrez choisir vos options de RAM avec soin ; comme la plupart des tablettes 2-en-1, la RAM est soudée et n’est pas modifiable par l’utilisateur.

À partir de 1 559 euros

Le Latitude 7320 détachable se distingue des autres appareils Windows par l’inclusion de deux ports USB-C Thunderbolt 4 compatibles PowerDelivery 3.0 et la DisplayPort. Il se connecte également en Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et LTE en option. Comme les autres Latitudes modernes, le 7320 détachable prend en charge le logiciel Dell Optimizer alimenté par l’IA, qui améliore les performances et l’autonomie de l’appareil au fil du temps en fonction de votre comportement. Dell affirme qu’il s’agit du « PC professionnel le plus intelligent au monde ». L’appareil prend en charge la plateforme vPro d’Intel et peut être livré avec Windows 10 Pro et Windows 10 Enterprise, ainsi qu’avec Windows 10 Home.

Le Latitude 7320 détachable est disponible dès aujourd’hui sur le site de Dell, à partir de 1 559 euros.