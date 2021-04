En décembre dernier, Qualcomm a révélé la puce Snapdragon 888 pour les smartphones phares Android du monde entier. Les smartphones utilisant le Snapdragon 888 ont démontré des performances inégalées, mais Qualcomm ne semble pas être satisfait. D’après les rumeurs, Qualcomm travaille sur une version améliorée de la puce Snapdragon 888.

Le Snapdragon 888 est la plateforme haut de gamme actuelle de Qualcomm pour les smartphones. Cependant, cela pourrait bientôt changer, car la société serait déjà en train de tester son successeur.

Baptisé Snapdragon 888 Pro, il s’agirait d’une version légèrement améliorée de son homologue non Pro, le cœur principal Cortex X1 étant cadencé un peu plus haut que le 2,84 GHz actuel, les autres cœurs restant inchangés.

Qualcomm n’est pas étranger à cette approche. Presque chaque année, elle ajoute à son portefeuille une version améliorée de sa puce Snapdragon 8. Historiquement, cela a impliqué d’opter pour un suffixe « Plus », donc la décision d’opter pour le terme « Pro » cette année pourrait être une indication de plus grandes améliorations. Néanmoins, il pourrait s’agir d’une simple erreur de traduction.

Digital Chat Station, une fuite dont les sources proviennent de Chine, affirme que le Snapdragon 888 Pro fera ses débuts sur les smartphones lancés au troisième trimestre de cette année, mais n’a pas pu confirmer un partenaire OEM. Il a ajouté que le chipset est déjà testé par quelques fabricants de smartphones en Chine et s’attend à ce que d’autres marques locales l’adoptent pour leurs flagships prévus pour plus tard dans l’année.

Pour situer le contexte, le Snapdragon 865+ n’a été vu que sur une poignée d’appareils à travers le monde, les plus notables étant le Galaxy Note 20 et d’autres appareils pliables, le Asus ROG Phone 3, le smartphone de jeu Lenovo Legion, etc.

Attention !

Si un processeur amélioré permet effectivement d’obtenir des smartphones plus puissants, les marques ne préfèrent pas toujours opter pour des plateformes plus récentes, car elles devraient travailler à l’optimisation de leurs appareils pour un chipset entièrement nouveau. Et comme ces chipsets n’offrent généralement que des mises à niveau incrémentales par rapport à leur prédécesseur, les OEM pourraient simplement atteindre le même niveau d’amélioration avec de meilleures optimisations.

La source a également abordé les problèmes de surchauffe sur l’actuel Snapdragon 888 et a déclaré que Qualcomm devrait être prudent avec l’augmentation de la vitesse d’horloge, car cela est presque certain de causer plus de chaleur et d’affecter l’efficacité de la batterie.