Samsung lance le Galaxy Book Odyssey et son GPU RTX 3050 Ti

Le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 sont peut-être les principaux points forts de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, mais l’entreprise avait également une surprise dans ses cartons pour les joueurs. Le Galaxy Book Odyssey a été lancé aux côtés des deux appareils phares de la gamme informatique 2021 de Samsung.

Contrairement au Galaxy Book Pro et au Galaxy Book Pro 360, le Galaxy Book Odyssey est équipé d’un tout nouveau et puissant GPU RTX 3050 Ti Max Q de NVIDIA, avec la possibilité d’opter pour le RTX 3050 Max-Q également. Nous ne savons pas grand-chose sur les cartes graphiques pour l’instant, car NVIDIA et Samsung n’ont pas fourni de détails au-delà du nom.

Il est également doté d’une mémoire vive de 32 Go (pouvant être mise à niveau par l’utilisateur), ainsi que d’un disque dur de 2 To extensible et modifiable. L’ensemble est propulsé par les processeurs Core i7 et Core i5 de la série H Tiger Lake de Intel.

Parmi les autres points forts de l’appareil, citons sa pléthore de ports, notamment HDMI, USB Type-C et les traditionnels ports USB A 3.2. Samsung affirme qu’il s’agit de l’un des ordinateurs portables de jeu les plus minces et les plus puissants que la société ait jamais fabriqués, mais elle a également souligné qu’il est suffisamment puissant pour jouer à des jeux Xbox Game Pass de « haute qualité » sur PC.

Bien sûr, avec un GPU Nvidia RTX 3050 Ti Max Q, d’autres jeux comme Cyberpunk 2077 ou Microsoft Flight Simulator ne devraient pas poser de problème non plus. Samsung affirme qu’il s’agit d’une « correspondance parfaite pour les joueurs sur le point de se lancer dans leurs aventures les plus folles » et mentionne que l’appareil est conçu pour « une utilisation quotidienne jusqu’aux jeux à usage intensif et à l’utilisation B2B ».

Une vaste gamme d’ordinateurs pour 2021

L’ordinateur portable a une taille de 15,6 pouces, dans une couleur Mystic Black, avec un logo Samsung Odyssey argenté sur le capot. L’ordinateur portable est également doté d’un système de refroidissement amélioré. En ce qui concerne la charge, Samsung intègre un chargeur USB Type-C de 135 watts.

Le Galaxy Book Odyssey rejoint les Galaxy Book, Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 dans la gamme 2021 de Samsung. Le Galaxy Book est censé être plus un ordinateur portable pour les marchés de l’éducation, et « accessible à tous » avec la même grande puissance de traitement et les mêmes performances que les deux autres appareils phares.

Samsung indique que le Galaxy Book Odyssey arrivera plus tard cet été, en août, à partir de 1 400 dollars. Pour le moment, aucune information sur une arrivée en France…