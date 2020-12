Qualcomm Snapdragon 888 5G : tout ce que vous devez savoir

Qualcomm a dévoilé sa toute dernière puce phare, le Snapdragon 888 5G, lors de son Snapdragon Tech Submit virtuel. Les fabricants de puces ont partagé quelques faits marquants et les avancées que le Snapdragon 888 5G apporte, mais ils n’ont pas plongé dans les détails. Hier, Qualcomm s’est ouvert et a partagé tout ce qu’il y a à savoir sur le Snapdragon 888 en détail.

Pour ceux qui se posent la question, et en réponse à TechCrunch, Qualcomm a révélé que le Snapdragon 888 suit le Snapdragon 865 parce que « le chiffre 8 est aussi un chiffre porte-bonheur dans le monde entier. Pour certains, il signifie l’infini, le succès ou la sagesse intérieure, tandis que pour d’autres, il symbolise la chance ».

Alors, ne perdons plus de temps et jetons un coup d’œil aux spécifications internes du processeur Snapdragon 888 5G.

CPU— Kryo 680

Le Snapdragon 888 5G est un chipset octa-core basé sur le nœud de processus 5 nm. Le processeur se développe avec la même architecture 1 +3 +4 que son prédécesseur, le Snapdragon 865. Il est toutefois important de noter que le processeur du Kryo 680 comprend désormais un nouveau noyau Cortex-X1 en plus des noyaux habituels de la série ARM Cortex-A.

Le chipset Snapdragon 888 5G comprend quatre cœurs Cortex-A55 à haute efficacité cadencés à 1,8 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à haute performance cadencés à 2,4 GHz et un cœur Cortex-X1 à performance extrême cadencé à 2,84 GHz. Qualcomm se vante que le Kryo 680 permettra d’améliorer jusqu’à 25 % les performances globales du CPU.

Connectivité 5G

Contrairement au Snapdragon 865 de l’année dernière, pour lequel les fabricants de smartphones devaient inclure un modem 5G séparé à côté du chipset, Qualcomm a intégré le modem Snapdragon X60 à bord du chipset Snapdragon 888.

Comme nous en avons discuté en début de semaine, le modem Snapdragon X60 5G prend en charge les réseaux 5G sub-6GHz et mmWave et peut fournir des vitesses allant jusqu’à 7,5 Gb/s. Le modem prend également en charge la multi-SIM 5G, le partage dynamique du spectre, l’agrégation de porteuses, etc.

De plus, le Snapdragon 888 est équipé du système de connectivité mobile Qualcomm FastConnect 6900 qui a été annoncé tout récemment. Il prend en charge le Wi-Fi 6 (offrant jusqu’à 3,6 Gb/s de vitesse), le nouveau Wi-Fi 6E (6 GHz) et le Bluetooth 5.2 pour offrir une expérience audio nette et fiable.

GPU Adreno 660

Les cœurs de processeur du Kryo 680 sont couplés par le nouveau GPU Adreno 660, qui, selon Qualcomm, « réalise son plus grand saut de performance à ce jour, en offrant un rendu graphique jusqu’à 35 % plus rapide » par rapport au Snapdragon 865 de la génération précédente.

S’appuyant sur des caractéristiques comme le jeu HDR, la prise en charge du jeu à 144 FPS et les pilotes GPU actualisables de l’année dernière, le Snapdragon 888 5G apporte de nouvelles fonctionnalités impressionnantes en matière de jeu. Il prend en charge l’ombrage à taux variable, une fonction qui était auparavant limitée aux jeux PC et aux consoles. Il améliore les vitesses de rendu jusqu’à 30 %, selon Qualcomm, et c’est tout simplement fou. Cela signifie essentiellement que les jeux devraient pouvoir fonctionner à des taux d’images plus élevés pendant une période plus longue.

Parmi les autres améliorations apportées aux jeux, citons une nouvelle fonction Quick Touch et Anti-howl. Alors que la première sera utile dans les jeux FPS comme PUBG Mobile et Call of Duty, en vous offrant une réponse tactile 20 % plus rapide, la seconde vous permettra de ne pas avoir de retour audio (son strident) lorsque vous jouez à des jeux multijoueurs sur haut-parleur dans la même pièce.

Améliorations de la caméra

Dans sa note de presse officielle, Qualcomm se vante que le Snapdragon 888 SoC va « transformer les appareils mobiles en caméras de qualité professionnelle ». Le chipset est équipé d’un nouveau fournisseur d’accès Internet Spectra 580. La plus grande mise à jour cette fois-ci est un triple processeur de signal d’image (ISP), ce qui signifie que vous pourrez capturer des vidéos HDR 4K à partir de trois caméras en même temps.

Le FSI Spectra 580 permet « aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos à 2,7 gigapixels par seconde ou environ 120 photos à une résolution de 12 mégapixels ». Il prend en charge des photos jusqu’à 200 mégapixels, une profondeur de couleur de 10 bits, un ralenti à 960 fps, l’enregistrement vidéo Dolby Vision, la réduction du bruit multi-trames, et bien plus encore.

Les smartphones dotés de la puce Snapdragon 888 vous permettront également de capturer des photos en rafale à 120 images par seconde pour vous permettre de cliquer plus facilement sur des objets en mouvement. Le point fort devra toutefois être la nouvelle architecture à faible luminosité qui peut apparemment capturer des photos (lumineuses) dans un éclairage aussi faible que 0,1 lux (proche de l’obscurité). J’ai hâte de mettre la main sur un smartphone avec une puce Snapdragon 888 qui offrira un mode nuit encore meilleur aux utilisateurs.

Capacités de l’IA

Le processeur Snapdragon 888 est également équipé d’un AI Engine de 6e génération, ainsi que du nouveau processeur Hexagon 780. L’architecture fusionnée de l’accélérateur IA permet d’obtenir des performances étonnantes de 26 TOPS (tera opérations par seconde).

Mises à jour de sécurité

Outre les fonctions de sécurité standard telles que le Qualcomm Secure Processing Unit, le Trusted Execution Environment et le Wireless Edge Service basé sur le cloud, le Snapdragon 888 5G offre deux fonctions impressionnantes.

Tout d’abord, le Snapdragon 888 prend en charge Hypervisor, ce qui permet au processeur de faire fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation et de garder leurs données isolées les unes des autres. Cela signifie que si vous avez des profils personnels, professionnels et autres — chacun avec ses propres données, vous pouvez instantanément passer de l’un à l’autre et ils resteront complètement séparés les uns des autres. C’est excellent pour la sécurité et la vie privée.

De plus, le Snapdragon 888 est « le premier appareil photo au monde conforme à l’initiative d’authenticité du contenu ». Cela a été rendu possible grâce à une collaboration avec la principale plateforme de vérification de photos et de vidéos, Truepic. Les smartphones équipés de ce chipset peuvent capturer des images signées. Cela signifie que vous pourrez « garantir la validité et la sécurité des images avant de les partager, de les acheter ou de les utiliser ».

Quand doit-on l’attendre et sur quel smartphone ?

Dans la note de presse officielle, Qualcomm indique que les smartphones dotés de la puce Snapdragon 888 5G « seront disponibles dans le commerce au premier trimestre 2021 », soit d’ici mars 2021. Le fabricant de puces compte déjà 14 partenaires OEM, dont ASUS, Black Shark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, Vivo, Xiaomi et ZTE.

La rumeur veut que Xiaomi cherche à annoncer sa série phare Mi 11 dès janvier 2021. Cela signifie que le Mi 11 et le Mi 11 Pro pourraient éventuellement arriver comme les premiers smartphones équipés du Snapdragon 888. Ils pourraient être suivis de près par le Galaxy S21, bien que les diapositives de l’événement ne mentionnaient pas le fabricant coréen…

Reste maintenant à connaître si toutes ses alléchantes déclarations sur papier se retrouvent vraiment tous les jours sur le terrain…