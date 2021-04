ASUS confirme que le Zenfone 8 sera lancé le 12 mai, avec une version « Compact »

Avis aux amateurs de petits smartphones : ASUS a annoncé un lancement de produit pour le 12 mai, au cours duquel le Zenfone 8 sera officiellement dévoilé. Selon de récentes rumeurs et l’invitation à l’événement, une version plus compacte de l’appareil pourrait également voir le jour.

Le slogan de la nouvelle page d’accueil du site Web de ASUS : « Big on Performance. Compact in Size » suggère qu’un modèle plus petit va probablement être introduit, peut-être lancé comme le Zenfone 8 Mini.

Une invitation à l’événement qui a été envoyée à divers médias et revendeurs dont PhoneArena comprend une protection d’écran aux dimensions de 148 mm x 69 mm, ce qui pourrait être un indice sur la taille du petit modèle. À titre d’information, l’iPhone 12 mini a des dimensions de 131,5 mm x 64,2 mm.

Sur la base des benchmarks supposés du ASUS Zenfone 8 Mini, le smartphone va se vanter du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm — et on peut légitimement penser que les autres modèles de la gamme Zenfone 8 auront le même chipset également.

Nous n’avons pas entendu trop de rumeurs sur le Zenfone 8 jusqu’à présent, mais les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro ont proposé des caractéristiques phares et une agréable expérience l’année dernière. Il semblerait que ASUS ait maintenant décidé qu’un modèle mini est également nécessaire. Il sera intéressant de voir si les smartphones de la gamme Zenfone 8 conservent la caméra rotative sur le dessus de l’appareil, qui sert à la fois de caméra frontale pour les selfies et de caméra arrière. Cela aide certainement la série Zenfone à se démarquer du reste du marché, bien que ce ne soit peut-être pas aussi pratique que d’avoir des caméras arrière et selfie plus traditionnelles.

Rendez-vous le 12 mai

Étant donné que la gamme Zenfone 7 a été dévoilée en août 2020, voir leurs successeurs arriver en mai 2021 est un peu surprenant — bien qu’il soit certainement plausible que les modèles de l’année dernière aient été retardés en raison des effets de la pandémie mondiale de coronavirus.

Nous le saurons avec certitude le 12 mai, et je ne manquerais pas de vous relayer toutes les informations. L’événement débutera à 19 heures, heure française.