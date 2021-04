Sans surprise, l’iPhone 12 mini est l’iPhone qui se vend le moins bien

Apple a lancé la gamme d’iPhone 12 avec une série de quatre modèles différents, dont un tout nouvel appareil de 5,4 pouces appelé iPhone mini. Mais selon des personnes familières avec le sujet, l’iPhone 12 mini se vend si lentement qu’Apple a même ajusté les commandes chez ses fournisseurs, diminuant la production de ce nouvel appareil et augmentant plutôt celle des modèles Pro.

En outre, certains ont précisé qu’Apple pourrait complètement abandonner l’iPhone mini cette année, mais les dernières informations à cet égard indiquent que l’appareil de 5,4 pouces resterait en place pour au moins une génération supplémentaire.

Et de nouvelles données partagées par le Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) indique que l’iPhone 12 mini est effectivement l’iPhone le moins vendu à l’heure actuelle, car même l’iPhone XR et le plus petit iPhone SE l’ont dépassé.

Le CIRP a constaté que les quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 (12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 mini) ont représenté 61 % des ventes d’iPhone aux États-Unis au cours du trimestre. L’iPhone 11 avait la plus grande part pour un seul modèle, avec 24 % de toutes les ventes.

« Au cours du premier trimestre complet de disponibilité, nous voyons maintenant comment les consommateurs préfèrent les modèles de taille normale d’iPhone 12 et 12 Pro, et les anciens iPhone 11, en évitant les iPhone mini et SE », a déclaré Josh Lowitz, associé et cofondateur du CIRP.

La gamme d’iPhone 12 se vend bien

« Les modèles d’iPhone 12, y compris le modèle de base, le Pro, et le Pro Max, ont tous recueilli une part décente, divisée de manière relativement égale entre eux, y compris l’iPhone 12 Pro Max le plus cher avec 20 % des ventes. Cela représente une amélioration par rapport à la performance des modèles iPhone 11 Pro Max il y a un an, où ils représentaient 13 % des ventes. Pourtant, l’iPhone 11 avait en fait la plus grande part de tous les modèles, ce qui suggère que les consommateurs trouvent son prix et son facteur de forme attrayants. L’iPhone 12 mini et SE avaient les plus petites parts de tous les modèles, et tous deux ont diminué leur part par rapport au trimestre de décembre 2020 ».

La prochaine gamme d’iPhone devrait être dévoilée en septembre à nouveau avec quatre modèles, tous des mises à niveau de la génération actuelle.