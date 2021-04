La mise à jour de la OnePlus Watch améliore les performances du GPS, le suivi des activités, etc

Après avoir lancé sa première smartwatch, la OnePlus Watch, à l’échelle mondiale le mois dernier. Malheureusement, la OnePlus Watch semble ne pas avoir été à la hauteur de l’engouement qu’elle a suscité, avec de nombreux critiques ciblant le dispositif portable. Heureusement, beaucoup de ces plaintes tournent autour d’erreurs ou de fonctionnalités manquantes qui peuvent être corrigées par des mises à jour logicielles. C’est exactement ce que OnePlus fait maintenant avec la toute première mise à jour du firmware de la OnePlus Watch qui, espérons-le, rendra la smartwatch de 160 euros un peu plus intéressante.

En effet, OnePlus a commencé à déployer une nouvelle mise à jour logicielle avec la version B.40. Elle déploie actuellement la mise à jour pour les clients aux États-Unis et au Canada et améliore les fonctionnalités de la smartwatch.

D’une part, ces bugs ou ces fonctionnalités manquantes ne sont pas surprenants si l’on considère que OnePlus a choisi de développer son propre RTOS (Real-Time Operating System) pour obtenir deux semaines d’autonomie de l’appareil. D’autre part, les smartwatches existent depuis un certain temps, y compris celles qui ont leur propre système d’exploitation, donc on pourrait penser que OnePlus sait déjà ce qu’il faut ajouter dans la version 1.0. Malheureusement, ce n’était pas le cas, et certains ont eu l’impression d’utiliser un appareil ou un logiciel bêta.

Selon la publication sur les forums de OnePlus, la mise à jour de la OnePlus Watch améliore les performances du GPS et la précision du suivi des activités pendant la marche et la course. En outre, OnePlus a optimisé son algorithme de suivi de la fréquence cardiaque par cette mise à jour.

Un autre changement concerne les icônes des apps de notification pour les applications fréquemment utilisées. En dehors de cela, la mise à jour améliore également la fonctionnalité « Lever pour activer », et emballe diverses améliorations de la stabilité et des corrections de bugs pour la OnePlus Watch.

Toujours pas le « Always-on display »

L’une des plaintes les plus courantes concernant la première smartwatch de OnePlus est l’absence d’un écran « Always-on display ». Pour y remédier, OnePlus a réaffirmé qu’une telle fonctionnalité sera disponible dans une future mise à jour.

Dans les futures mises à jour, OnePlus activera également la possibilité d’utiliser la smartwatch comme une télécommande. Ainsi, vous pourrez utiliser la OnePlus Watch pour contrôler la caméra sur les smartphones Android, fonctionnant sous la version Marshmallow et ultérieure. Les autres fonctionnalités à venir comprennent un format d’heure de 12 heures, 4 nouvelles langues – allemand, italien, espagnol et polonais, la disponibilité de plus de 110 modes d’entraînement, et un cadran de montre boosté par l’IA. Cependant, les utilisateurs devront attendre pour utiliser ces fonctionnalités.

Comme mentionné précédemment, la nouvelle mise à jour OTA est disponible uniquement pour les utilisateurs de la OnePlus Watch aux États-Unis et au Canada. Cependant, la société promet d’étendre sa disponibilité à d’autres pays dans les prochains jours.

Par conséquent, l’attente ne sera pas, espérons-le, longue avant que tous les utilisateurs de OnePlus Watch puissent bénéficier des améliorations introduites dans la mise à jour.