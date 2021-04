by

Discord dit non à Microsoft alors que les négociations de rachat prennent fin

Les rapports qui ont fait la une il y a quelques semaines ont révélé que Microsoft était en pole position pour racheter Discord, malgré l’intérêt d’autres grands noms, dont Amazon et même Epic Games.

Des personnes au courant de l’affaire ont affirmé que Microsoft était prête à offrir pas moins de 10 milliards de dollars. Et à un moment donné, on a cru que Discord était même sur le point de dire oui et donc de devenir officiellement un actif appartenant au géant du logiciel.

Mais selon un nouveau rapport, les négociations n’ont pas abouti et Discord a fini par rejeter l’offre de 10 milliards de dollars faite par Microsoft dans le cadre des négociations.

Non seulement Discord a mis fin aux pourparlers avec Microsoft, mais elle a également renoncé à trouver un nouveau propriétaire. Au lieu de cela, la société va simplement entrer en bourse dans le cadre d’une introduction en bourse qui sera lancée prochainement. Discord compte environ 140 millions d’utilisateurs mensuels et a réalisé environ 130 millions de dollars de revenus en 2020, mais n’est toujours pas rentable, selon le WSJ.

L’intérêt de Microsoft pour Discord a beaucoup à voir avec le rôle de ce dernier en tant que foyer pour les communautés en ligne. L’application est une destination pour les créateurs qui cultivent leurs propres forums ainsi que des groupes locaux centrés sur les jeux de rôle vidéo et sur table. En dehors de sa Xbox et de ses appareils Surface, Microsoft n’a pas de moyen important d’être présent dans la vie quotidienne de la plupart des gens. L’entreprise a ouvert Teams à un usage personnel, mais Discord bénéficie d’une familiarité intégrée et n’est pas considéré comme un logiciel d’entreprise.

Deuxième rachat raté en moins d’un an

Discord est la deuxième entreprise à dire non à Microsoft, après que le géant du logiciel a été très près de prendre le contrôle des opérations américaines de la sensation Internet, TikTok. À ce moment-là, le président américain Donald Trump faisait pression sur TikTok pour qu’il trouve un propriétaire américain, et l’administration de la Maison-Blanche était favorable à une reprise par Microsoft. Le géant du logiciel basé à Redmond a lui-même confirmé les pourparlers, et des personnes proches du dossier ont déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’un accord soit conclu.

Mais ByteDance, la société mère de TikTok, a finalement refusé l’offre, préférant opter pour un partenariat avec Oracle sans renoncer à aucune de ses activités.

Microsoft n’a pas fait de commentaire sur les négociations avec Discord et la société n’a même pas confirmé qu’elle était intéressée par un potentiel rachat, il est donc important de prendre tous ces rapports avec des pincettes. Selon le Wall Street Journal, Discord et Microsoft sont toujours ouverts à de nouvelles discussions, mais pour l’instant, Discord suit sa propre voie.